AUTO BILD KLASSIK 1/2018: Blick ins aktuelle Heft — 29.12.2017 Die Straßenkämpfer von 1968 Vor 50 Jahren begann auf den Straßen der Aufbruch in eine neue Zeit, AUTO BILD KLASSIk vergleicht die coolsten 50-Jährigen: von Audi 100 bis VW 411. Diese und weitere tolle Storys in Heft 01/2018.

Ein echter '68er: Audi 100 LS (1968 -1976): Eleganz gepaart mit einer Portion 60er-Jahre-Chic.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zum Herunterladen: Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 1/2018:

Erscheinungstermine 2018 von AUTO BILD KLASSIK Datum Heft 2 19.1.2018 Heft 3 16.2.2018 Heft 4 16.3.2018 Heft 5 20.4.2018 Heft 6 18.5.2018 Heft 7 15.6.2018 Heft 8 20.7.2018 Heft 9 17.8.2018 Heft 10 21.9.2018 Heft 11 19.10.2018 Heft 12 16.11.2018 Heft 1 21.12.2018

Mehr Demokratie forderten die 68er vor genau 50 Jahren: In Ausgabe 1/2018 erinnert AUTO BILD KLASSIK an die Umbrüche von damals und stellt die reizvollsten Klassiker des Jahrgangs vor, die Straßenkämpfer von 1968. Das neue Heft zeigt auch die Automodelle, die 2018 ins offizielle Oldtimeralter kommen: sie werden 30! Die gute Nachricht: Der Nachschub an begehrenswerten Klassikern lässt nicht nach. Diese und weitere Storys lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 1/2018.Vergleich der coolsten 50-Jährigen: Audi 100, BMW 2800 CS, Mercedes SEL 6.3, Peugeot 504, Porsche 911 E, Saab 99, VW 411 •Welche Autos 2018 das H-Kennzeichen bekommen - und warum sie den Oldtimer-Status verdient habenDie Spuren von 1,3 Millionen Kilometern im Hamburger Edel-Vorort Blankenese •Warum Claudio Zampolli vor 30 Jahren den V16T schuf, mit wem er sich dabei zerstritt •Der Jaguar XJ wird im neuen Jahr 50 •Sieben Männer und ein Club - ohne sie wäre die Marke nicht, was sie ist. Große Analyse, grandiose historische Fotos! •Was außer dem Mazda MX-5 auf die Straße kam und was es schon ab 2000 Euro gibt •Win-win: Unser Mercedes /8 läuft wieder, Sie lernen viel über Stromberg-Vergaser •Fast 30 Jahre Standzeit zeigt: Die Konservierung hat mehr geschadet als genützt •