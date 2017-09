AUTO BILD KLASSIK 10/2017: Blick ins aktuelle Heft — 18.09.2017 Diese Traumcabrios gibt's ab 10.000 Euro Einst teure Traumcabrios sind heute oft erschwinglich! Das zeigen sechs Himmelsstürmer von früher im Vergleich. Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK Heft 10/2017.

Porsche 968 Cabrio: Die Transaxle-Modelle stehen preislich weiter im Schatten des 911.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 10/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 11.8.2017 Heft 10 15.9.2017 Heft 11 20.10.2017 Heft 12 24.11.2017 Heft 1 22.12.2017

Für Klassiker-Fans ist der Herbst eigentlich ein Traum: Die Natur trägt die schönsten Farben, und jede Rundfahrt ist ein spätes Geschenk vor dem Winter. Selbst verlieben können wir uns jetzt leicht: Schöne Autos gibt’s zum Herbstpreis, und noch können wir sie auf der Straße genießen. Ein paar Beispiele zeigt der Traumcabrio-Vergleich in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 10/2017. Die Kollegen waren für zudem für einen heißen Ritt mit den wildesten Opel auf der Rennstrecke und eine herzerwärmende Geschichte ist auch im neuen Heft: Lange hatten wir vergeblich versucht, mit den Erstbesitzern unseres Dauertest-Mercedes Kontakt aufzunehmen. Vor Kurzem ist es dann einer Redakteurin gelungen. Sie fuhr sofort hin, und vor Ort flossen Tränen. Diese und weitere Story's lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 10/2017.Mercedes SL 320, Porsche 968 , Jaguar XK8, Cadillac Allanté , Wiesmann MF 25-4 und Qvale Mangusta im Vergleich •Wie VW die Luftkühlung retten wollteKadett B Rallye, Commodore GS/E, Manta A GT /E, Kadett C GT/E und Manta B 400 im Vergleichstest auf der Rennstecke •Schumis Sohn im Mercedes Simplex von 1902 •Die schönsten Szenen der Oldtimer-Rallye Warum Matthias Lang aus dem Allgäu eine Reithalle mit Autos vorstellt •Wie sich Saab, NSU oder Talbot schlagen •Auf die Gegend kommt es an •Wir fahren mit unserem Dauertest-/8 zu seinen Erstbesitzern •