KdF-Wagen (Typ 60): Er ist nackt und laut, ein Militärfahrzeug zum Preis von 990 Reichsmark.

"Nur Fliegen ist schöner", versprach Opel vor 50 Jahren beim neuen GT. Aber wer wird denn gleich in die Luft gehen? In der Ausgabe 10/2018 von AUTO BILD KLASSIK schauen wir, wie sich das 1968 vorgestellte Kult-Coupé am Boden gegen drei Konkurrenten aus dem Ausland schlagt. Mit am Start: Honda S800, Abarth Scorpione 1300 und Saab Sonett. Außerdem ein ganz besonderes Porträt über den VW Käfer. Käfer-Freunde sind Kummer gewohnt, seit den 60er-Jahren gilt der VW als veraltet und gewinnt kaum noch Vergleichstests. Aber wie war das in den 30ern, als er brandneu war? Diese und weitere Geschichten lesen Sie in der neuen Ausgabe 10/2018.