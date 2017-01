AUTO BILD KLASSIK 2/2017: Blick ins aktuelle Heft — 09.01.2017 Ein halbes Jahrhundert Bulli T2 Aus dem ursprünglichen Nutztier wurde ein Kultauto: Seit 50 Jahren erobert der Bulli T2 die Welt und unsere Herzen! Diese und weitere tolle Storys in Heft 2/2017.

Staubfahne: Mitten in Afrika fahren T2-Busse Touristen dorthin, wo die Gorillas leben.

AUTO BILD KLASSIK 2/2017, am Kiosk!

Iso Grifo 7 Litri: Der Siebenliter-Big-Block der Corvette krönt die Design-Ikone von Giorgetto Giugaro.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zum Herunterladen: Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 2/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 4.8.2017 Heft 10 1.9.2017 Heft 11 6.10.2017 Heft 12 3.11.2017 Heft 1 1.12.2018

Als Transporter war VW Bulli T2 er einer für alle. DER eine schien es oft. Erst galt er als mittelmäßig, aber robust, dann kam der T2 in Mode und wurde teuer. Jenseits aller Wertanlage-Diskussionen ist der Bulli heute wie damals vor allem eines: liebenswert. In der AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 2/2017 lesen Sie die ganze Geschichte, mit Kaufberatung. Außerdem folgte AUTO BILD KLASSIK den Spuren des Bulli über vier Kontinente: Von den grünen Hügeln Afrikas, über die lange Küste Amerikas bis hin in die quirligen Städte Indiens.Hubraum ist durch nichts zu ersetzen! AUTO BILD KLASSIK macht die Probe aufs Exempel und verglicht vier Autos der Siebenliter-Klasse: Mercedes 450 SEL 6.9, Cadillac Fleetwood 60 Special, Iso Grifo 7 Litri und Pontiac Catalina. Eine ganz besondere Auto-Biografie ist die des Verbraucherschützers Ralph Nader. Kaum ein Mensch veränderte die Autowelt und später sogar die ganze Welt mehr als er! Mit seinem Buch "Unsafe at Any Speed" offenbarte er vor 50 Jahren eklatante Sicherheitsmängel im amerikanischen Automobilbau. Lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK die ganze Geschichte.Vergleichstest mit Mercedes 450 SEL 6.9, Cadillac Fleetwood 60 Special, Iso Grifo 7 Litri und Pontiac Catalina •Die Transaxle-Modelle 924, 944 und 968 auf der Rennstrecke •Das Modell 965 brach alle Tabus und kam doch nie auf den MarktWie der Bulli entstand, und wie er bis heute die Welt erobert •Der Lysell Rally entszand auf einer Flugzeugwerft, sollte aber der Beginn einer norwegischen Autoproduktion werden •Wie Sie problemlos durch Deutschland, Europa und die Welt kommen •Wie der amerikanische Verbraucheranwalt (nicht nur) die (Auto-) Welt verändert •Wie die Strecke entstand, und was sie so besonders macht •Obwohl sie aus dem Alltag verschwunden sind, gelten sie oft noch als Alltagsautos •