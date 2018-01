AUTO BILD KLASSIK 2/2018: Blick ins aktuelle Heft — 19.01.2018 Welcher VW fasziniert am meisten? Das perfekte VW-Gefühl? AUTO BILD KLASSIK vergleicht die coolsten Volkswagen von Käfer Mille Miglia bis Corrado G60. Diese und weitere tolle Storys in Heft 02/2018.

VW SP2: flach, gestreckt, mit langem Buckel, zehn Lüftungsschlitzen pro Seite und einem rotem Fries.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 2/2018:

In Ausgabe 2/2018 vergleicht AUTO BILD KLASSIK sieben VW-Typen mit besonderem Charakter: Käfer Mille Miglia, Karmann Ghia 1600 Coupé , SP2, Golf I GTI , T2 Westfalia, 1303 Cabrio und Corrado G60. Zum 50-jährigen Jubiläum hat AUTO BILD KLASSIK dazu die heißesten Ford Capri auf der Rennstrecke versammelt. Das neue Heft erzählt außerdem die kuriose Geschichte eines Mercedes 300 D. Der stand 25 Jahre im Freien, nagelte aber auf Schlüsseldreh selbst aus seinem Grab - und nahm ein paar Bäumchen und jede Menge Efeu mit auf große Fahrt. Diese und weitere Storys lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 2/2018.Käfer Mille Miglia, Karmann Ghia 1600 Coupé, SP2, Golf I GTI, T2 Westfalia, 1303 Cabrio und Corrado G60: Sieben Typen im Charakter-Vergleich •Wie ein Mercedes 300 D nach Jahrzehnten im Freien einfach wieder losfährtAuf der Rennstrecke mit der RS-Straßen- und Rennversion, mit Perana V8 , Turbo May, Mako V8, Zakspeed Turbo, Werksturbo und 2,8 Injection •Alles über den rätselhaften Hank Rheingold •Auf den Spuren europäischer Supercars bei den Scheichs •Günstig sind alle, die nie Leinwandhelden waren •Der Mercedes /8 der Redaktion muss dringend zur Blech-Kur •Was ein Profi aus alten Stahl- und Alurädern rausholen kann - und was nicht •