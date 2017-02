AUTO BILD KLASSIK 3/2017: Blick ins aktuelle Heft — 03.02.2017 Teure Ikone oder kleiner Bruder? Mustang, Corvette und E-Type sind legendär. Aber müssen es unbedingt die großen Ikonen sein, oder sind deren Kleine-Leute-Ableger eine Alternative? Diese und weitere tolle Storys in Heft 3/2017.

Triumph GT6 vs. Jaguar E-Type 4.2: Design, Technik, Performance - der Vorsprung des Jag ist zu groß.

AUTO BILD KLASSIK 3/2017, am Kiosk!



Ein selten schönes Happy End: E 220 Cabrio Final Edition. Qualität und Verarbeitung sind absolute Spitze.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zum Herunterladen: Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 3/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 4.8.2017 Heft 10 1.9.2017 Heft 11 6.10.2017 Heft 12 3.11.2017 Heft 1 1.12.2018

Mustang oder Capri? Corvette oder Opel GT ? E-Type oder Triumph GT6? In unserem Megatest in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 3/2017 vergleichen wir diese faszinierenden Autos auch wenn viele bestimmt meinen, die seien nicht vergleichbar. Die Frage ist ja doch spannend, ob ein 100.000-Euro-Schlitten zehnmal so viel Freude bringt wie ein Sportwagen für 10.000 Euro. Dass ein Opel-GT-Fan mit einer Corvette glücklicher wäre, dass jeder Triumph-Fahrer vom E-Type träumt – das ist zweifelhaft. Am Ende entscheidet über die Wahl des Traumwagens ja nicht der Geldbeutel allein, sondern erst mal der Traum. AUTO BILD KLASSIK liefern Ihnen die Bilder, die Fakten und die Argumente dazu.Träumen Sie sich am liebsten in die großen Ikonen hinein, die berühmten Klassiker wie E-Type oder Mustang, Käfer oder Mercedes W 124? Dann vermutet AUTO BILD KLASSIK, dass Sie sich von der Masse der Neu- und Gebrauchtwagenfahrer absetzen wollen, von der Masse der Klassikerfreunde aber eher nicht. Denn diese Modelle sind – klar – nichts für beinharte Individualisten. Oder doch? Verpassen Sie nicht den W-124-Artikel in der neuen AUTO BILD KLASSIK. Sie werden überrascht sein.Megatest: Ford Mustang Fastback 302 gegen Ford Capri 1700 GT, Chevrolet Corvette C3 350 gegen Opel GT 1900 und Triumph GT6 gegen Jaguar E-Type 4.2 •Coupé in SL-Optik, Langversion, Hubraum-Monster von Brabus. AMG-Kombi und limitiertes Cabrio •Wie Autos der 50er uns heute beruhigen. Opel Olympia Rekord P, Mercedes 190 Ponton, Ford 17M Barocktaunus, MG Magnette und Volvo 121 Amazon im VergleichstestWarum zwei Irre 1980 im tiefergelegten GTI von Tunesien bis Marokko brieten - und warum sie es 2018 noch einmal tun wollen •Früher Händlerbetrieb, heute Schatzkammer - sieben seltsame Schicksale •Neue Methode mit Induktionsstrom. Die T-Hotbox zieht Blech minutenschnell glatt. Plus: Ausbeulen wie ein Dellendoktor •Lohnt sich das auch nach der Aufwertung des Schweizer Frankens 2015 noch? •Fast alle gibt's noch für unter 8000 Euro •