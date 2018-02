AUTO BILD KLASSIK 3/2018: Blick ins aktuelle Heft — 23.02.2018 Die Autobahnhelden der 80er Großer Straßentest mit Mercedes 500 E, dem ersten BMW M5, VW Golf GTI G60, Audi quattro, Lancia Delta HF Integrale und Renault R5 Turbo. Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK 03/2018.

Roter Keil von Opel: nur 1,11 Meter in der Höhe misst die Diplomat CD-Studie von 1969.

In Ausgabe 3/2018 vergleicht AUTO BILD KLASSIK fünf Sportskanonen der 80er: Mercedes , Golf II und R5; das klingt nach gepflegter 80er-Jahre-Langeweile. Aber wer so denkt, wird sich gehörig erschrecken, wenn die Motoren angelassen werden. Der große Report in der neuen AUTO BILD KLASSIK. Das neue Heft erzählt außerdem von Opels aufregendsten Jahren; vor 50 Jahren schien in Rüsselsheim alles möglich, Rennwagen , Stadtautos, sogar ein GT mit V8 . Nie zuvor war das Opel-Design so fortschrittlich, mutig und verrückt - und ist es auch danach nie wieder. Diese und weitere Storys lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 3/2018.Mercedes 500 E, dem ersten BMW M5, VW Golf GTI G60, Audi quattro, Lancia Delta HF Integrale und Renault R5 Turbo •Die Entwürfe aus Opels besten JahrenDie bewegende Geschichte eines VW T1 aus dem ersten Produktionsjahr •Wie einer der ältesten 911 einfühlsam restauriert wurde •Alte Autos prägen den rauen Alltag des New Yorker Viertels •Schnäppchen-Alarm für Raritäten-Liebhaber •Neue Seitenteile für den Dauertest-Mercedes •Luftsäcke und Gurtstraffer im Test •