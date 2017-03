AUTO BILD KLASSIK 4/2017: Blick ins aktuelle Heft — 01.03.2017 Zehn Jahre AUTO BILD KLASSIK! 2007 gab es reihenweise charakterstarke Autos für vierstellige Beträge. Und heute? Wir haben es getestet. Diese und weitere tolle Storys in unserem Jubiläumsheft 4/2017.

Mercedes 230.4: Voilà, unser neuer Dauertester: ein /8 mit gerade mal 74.989 Kilometern auf dem Zähler.

Erinnerung zum Herunterladen: AUTO BILD KLASSIK Heft 1/2007



Zusammen mit Jochen Berger steuert Röhrl den Opel Ascona zum Sieg in der Rallye-Europameisterschaft.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 4/2017:

AUTO BILD KLASSIK ist zehn Jahre alt! Am 9. März 2007 kam die erste Ausgabe in den Handel. Die aktuelle AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 4/2017 soll eine große Party sein. Wir servieren zum Zehnten eine Torte mit zehn tollen Autos, die für je 10.000 Euro zu verkaufen sind. Beim 230.4 vom ostwestfälischen Mercedes-Meister konnten wir selber nicht widerstehen und nahmen ihn einfach mit: Nach Jahren als Sonntags-Benz wird er der neue AUTO BILD KLASSIK-Dauertester. Die ganze Geschichte ist in der aktuellen Ausgabe nachzulesen, außerdem Storys aus den ersten zehn Jahren, die Sie größtenteils noch gar nicht kennen. Wir überprüfen selbstkritisch unsere Preisprognosen von 2007 und lüften sogar das Geheimnis um unsere Treue.Ein paar Gäste lassen wir gleich hochleben: Monteverdi zum Fünfzigsten. Walter Röhrl zum Siebzigsten und Heidi Hetzer zur Rückkehr nach zweieinhalb Jahren Weltreise. Am 12. März will Hetzer wieder in Berlin eintreffen, im das Protokoll einer brutalen Zerreißprobe für Mensch und Maschine in der neuen AUTO BILD KLASSIK. Und am Ende des Heftes stellen wir Hochprozentiges auf den Tisch, um mit Ihnen anzustoßen. Auf die Anfänge des NASCAR-Rennsports, auf das schöne Leben mit alten Autos und die nächsten zehn Jahre AUTO BILD KLASSIK.Verrückte Vehikel & abnorme Anekdoten, die sich in unsere Erinnerung brannten •Für Sie gefahren und gecheckt: VW Käfer 1200, Mercedes 230.4, BMW Touring 1800 und sieben weitere Autos am MarktWie sein fotografisches Gedächtnis ihn zur Legende machte •Eine Weltreise voller Schwierigkeiten, technisch und zwischenmenschlich •So stellen ausgebuffte Profis den V8 ein •Inkompliziert, aber kleines Angebot •Ist Treue bei Klassikern wichtig? •Wir prüfen unsere eigene Prognose zur Wertentwicklung von 2007 •Museum geschlossen, Gerüchte um einen Neuanfang: AUTO BILD KLASSIK war dort •Verbotener Schnaps, hochgezüchtete Vorkriegswagen und Verfolgungsjagden durch Amerikas Wälder •