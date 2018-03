AUTO BILD KLASSIK 4/2018: Blick ins aktuelle Heft — 15.03.2018 Generation Targa Die tollsten Bügelcabrios im Test. Unterwegs mit BMW 320/6 Baur, Chevrolet Corvette, Fiat X1/9, Porsche 911, Triumph Stag und VW-Porsche 914. Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK 04/2018.

Triumph Stag: charismatischer Tourer, für britische Verhältnisse ungewöhlich gut verarbeitet.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 4/2018:

In Ausgabe 4/2018 vergleicht AUTO BILD KLASSIK sechs offene Klassiker mit Bügeln: BMW 320/6 Baur, Chevrolet Corvette, Fiat X1/9, Porsche 911, Triumph Stag und VW-Porsche 914. Außerdem der große Marktreport: Jahrelang wurden Oldtimer teurer, nun kehrt sich die Entwicklung (teilweise) um. AUTO BILD KLASSIK trägt zusammen, für welche Autos das gilt und woher die Abkühlung kommt. Und es geht auf Tour, mit drei Generationen der Mercedes-Mittelklasse: Heckflosse, /8 und W123. Diese und weitere Storys lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 4/2018.BMW 320/6 Baur, Chevrolet Corvette, Fiat X1/9, Porsche 911, Triumph Stag und VW-Porsche 914 •Auf Probefahrt mit dem einmaligen Kompressor-BMW KR 6 Mercedes Heckflosse, /8 und W123 •In Arizona werden einmal im Jahr tausende Klassiker versteigert - ein beeindruckendes Schauspiel. Unser Autor hat mitgeboten •Olaf Zastrow erklärt, warum sein Herz für die russischen Kompaktwagen schlägt •Im langen Schatten von Mercedes •Sind Targas die besseren Cabrios? •Ein BMW M1 erzählt seine bewegende Geschichte - in aller Ehrlichkeit •Warum Displays kaputtgehen und wer sie instand setzen kann •Welche Alt-Auto-Events Sie auf keinen Fall verpassen sollten.