AUTO BILD KLASSIK 5/2017: Blick ins aktuelle Heft — 14.04.2017 Italienisches Lebensgefühl ab 8000 Euro Romantische Ausfahrt in fünf schönen Spidern, so fahren sich offene Italiener! Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK Heft 5/2017.

Maserati Biturbo Spyder: Dreizack am Bug, zwei Turbolader für die Extraportion Power.

AUTO BILD KLASSIK 5/2017, am Kiosk!



Erinnerung zum Herunterladen: AUTO BILD KLASSIK Heft 1/2007



AUTO BILD KLASSIK erklärt, worauf Sie bei einer Rundfahrt achten müssen, ohne Ärger zu bekommen.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 5/2017:

Gibt es etwas Schöneres als Frühling? Wenn die Lerchen singen und die Drosseln klappen, dann klappt auch sonst alles. In der AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 5/2017 klappen wir die Cabriodächer weg und träumen uns nach Italien. Dort, wo man offene Zweisitzer mit Sex-Appeal "Spider" nennt. AUTO BILD KLASSIK begibt sich mit fünf Klassikern auf die Spur dieses legendären Konzepts. Und wer noch keinen Klassiker hat, der gewinnt halt einen auf Zeit, ohne Verpflichtungen – bei der Aktion "10 Jahre AUTO BILD Klassik" Zugegeben, vielen kribbelt der Frühling in der Nase, aber uns allen kribbelt’s doch in den Fingern. Und Sie, wo bleiben Sie mit all Ihrer neuen Tatkraft? Die neue AUTO BILD KLASSIK ist voller Tipps - wie Sie zum Beispiel Ihren Wagen aufmöbeln, ein Autobuch schreiben, Rennfahrer werden, oder aber eine Oldie-Ausfahrt organisieren. Aber Vorsicht, dass Sie nicht der Behördenwillkür in die Hände fallen. Schuld ist ein Gummiparagraf – nicht die einzige Falle im Klassiker-Gesetzesdschungel. Die ganze Story lesen Sie im aktuellen Heft. Egal: Es wird ein schöner Frühling. Genießen Sie ihn!Frühlingsausfahrt mit fünf Spidern: Wir lassen uns in zwei Alfa , zwei Fiat und einem Maserati den Wind um die Nase wehen •Der erste VW-Bulli mit Frontmotor ist auf dem Weg zum Klassiker, die Camper fahren vorneweg. Sechs Varianten im Urlaubscheck.Der Transaxle-GT aus Zuffenhausen hat Geburtstag. AUTO BILD KLASSIK war mit sen sieben spannendsten Exemplaren unterwegs •Der Däne Jacob Jensen machte einen Citroën zu einer Art Hovercraft. Wie fährt das schräge Einzelstück? •Wann braucht man eine Genehmigung? •Bei unseren Nachbarn im Norden gibt es gute Klassiker oft überraschend günstig •Vergessene Helden bis 15.000 Euro •Nach der Übernahme durch Peugeot : Wir ordnen beide Marken historisch ein •Drei Redakteure und ihre persönlichen Mercedes-Geschichten •