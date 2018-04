Porsche Boxster 986: Zwischen 1996 und 2006 verkaufen die Zuffenhäuser das Modell 200.000-mal.

In Ausgabe 5/2018 vergleicht AUTO BILD KLASSIK vier feine Sechszylinder-Limousinen der 80er-Jahre: Mercedes 250, Volvo 264 GLE, Opel Commodore 2.5 E und Alfa Romeo 6 2.5. Im neuen Heft finden Sie außerdem den großen Report zu 25 Jahre Porsche Boxer: 1993 läutete eine spektakuläre Studie die Rettung von Porsche ein. Am Konzept war jahrelang rumgebastelt worden - und es erwies sich als erstaunlich wandelbar. Ein ganz besonders ambivalentes Auto ist auch das dänische Logicar, das aber leider nie in Serie ging. AUTO BILD KLASSIK erzählt seine außergewöhnliche Geschichte. Diese und weitere Storys lesen Sie in der neuen Ausgabe 5/2018.