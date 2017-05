AUTO BILD KLASSIK 6/2017: Blick ins aktuelle Heft — 04.05.2017 Sportwagen-Ikonen der 70er Motor hinten, vorn ordentlich PS unter dem Fuß - so sah in den 70ern für viele der ideale Sportwagen aus. Drei Boliden treten gegen den ewigen Elfer an. Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK Heft 6/2017.

Renault Alpine A310 V6: Der Auftritt ist pure Athletik, der Motor schlichte Großserie.

Alle Käfer im Vergleich: Acht Modelle vom V3-Prototyp bis zum späten 1303 Cabrio beim Familientreffen

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 6/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 4.8.2017 Heft 10 1.9.2017 Heft 11 6.10.2017 Heft 12 3.11.2017 Heft 1 1.12.2018

Heckmotor - oder noch besser: den Antrieb zwischen den Achsen. Das war mal eine Glaubensfrage! 40 Jahre später stehen beim Vier-Nationen-Preis von AUTO BILD KLASSIK Ferrari, Lotus, Porsche und Renault Alpine an der Startlinie. Das bedeutet zweimal Mittel- und Heckmotor, mit vier, sechs oder sogar acht Zylindern. Zwischen 2,0 und 2,7 Liter misst der Hubraum, im Mittel liegt die Leistung bei 160 PS. Form, Leistung und Straßenlage - darauf kommt es noch immer an. Ein 911 S ist dabei, Inbegriff des sportlichen Elfers, des Heckmotor-Sportlers an sich. Wer kann ihn bezwingen. Die ganze Story lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 6/2017.Vor 80 Jahren kam der Volkswagen so richtig in Fahrt. Wir folgen der Geschichte des VW Käfer in acht Modellen aus sechs Jahrzehnten - vom Versuchsträger bis zum Abschiedsmodell. Zudem gehen wir in der neuen AUTO BILD KLASSIK der Zustandsnote 1 für Oldtimer auf den Grund, denn was ein Oldie wert ist, hängt maßgeblich von dessen Einstufung ab. Dabei ist höchst umstritten, was Topzustand wirklich heißt. Zählt nur Qualität? Oder kommt es auch auf Originalität an? Diese und viele weitere erstaunliche Geschichten lesen im aktuellen Heft.Renault Alpine A310, Ferrari 208 GT4 und Lotus Esprit S3 treten zum Vergleichstest mit dem Porsche 911 S an •Acht Modelle vom V3-Prototyp bis zum späten 1303 Cabrio beim FamilientreffenWarum die Note "Zustand 1" in der Oldtimerszene mehr verwirrt, als sie nützt •Große Leserwahl zum wichtigsten Preis der Klassikerszene: dem Goldenen Klassiker •In europäischen Luxusautos hämmerten früher oft US-V8. Wir fahren acht Modelle von Opel Diplomat Coupé über Facel Vega HK 500 bis Monteverdi High Speed 375 L •Mini Erfinder Alec Issigonis konstruierte einst einen Nachfolger für den legendären Kleinwagen. Der Einzige, der ihn fuhr, war er selbst •Vergessene Helden bis 15.000 Euro •Das Angebot ist überschaubar - und die Einfuhr aus dem Nicht-EU-Staat teuer •Unser Mercedes/8 bekommt seine erste Reparatur