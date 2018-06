Porsche 912: Ein reduzierter 912 spricht Design-Liebhaber und Individualisten an.

Normalerweise werden Oldtimer von Redakteuren geprüft und beurteilt. Für die Ausgabe 7/2018 von AUTO BILD KLASSIK haben wir aber mal unsere Leser um ihre Meinung gebeten. Mit Stoppuhr, Maßband und Popometer nahmen sie fünf Publikumslieblinge in die Mangel. Außerdem gibt es in Heft 7/2018 die heimlichen Helden von Porsche : der große Vierzylinder-Vergleich von 356, 912, 914, 944, 968 mit überraschenden Fakten aus der Porsche-Geschichte. Diese und weitere Geschichten lesen Sie in der neuen Ausgabe 7/2018.