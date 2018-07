Audi S1 Pikes Peak: extrem konstruiert, extrem brachial - 598 PS, 0-100 km/h in ca 2,6 s, V/max: ca. 200 km/h.

Schillernder war bisher keiner der Vergleiche von AUTO BILD KLASSIK. Für die Ausgabe 8/2018 treten extreme Klassiker gegeneinander an: Audi S1 Pikes Peak, Maybach Zeppelin, Krupp Titan , Plymouth Road Runner und Peel P50 auf der Teststrecke. Eine andere Story handelt von Amelie, Falk, Tobias und Tom, vier jungen Leuten, die den Trendforschern zeigen, was ein 13er-Schlüssel ist: Sie lieben Autos und schrauben sich – jeder für sich – dem Traum vom eigenen Klassiker entgegen. Das Tolle daran: Alle (bis auf die Jüngste, sie ist elf) haben sich ihr Projekt allein ausgesucht und ziehen es mit eigenem Geld durch. Diese und weitere Geschichten lesen Sie in der neuen Ausgabe 8/2018.