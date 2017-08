AUTO BILD KLASSIK 9/2017: Blick ins aktuelle Heft — 04.08.2017 Macht der Jüngere mehr Spass? Manche Klassiker haben sich von einem Modell zum nächsten stark verändert. Mit welchem Sie am besten fahren und welcher mehr Spaß macht, klärt unser Vergleich. Diese und weitere tolle Storys in AUTO BILD KLASSIK Heft 9/2017.

Porsche 912 gegen Porsche 356 C: Sparelfer gegen Sportkäfer

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 9/2017:

Erscheinungstermine AUTO BILD KLASSIK 2017 Datum Heft 2 5.1.2017 Heft 3 3.2.2017 Heft 4 3.3.2017 Heft 5 7.4.2017 Heft 6 5.5.2017 Heft 7 2.6.2017 Heft 8 7.7.2017 Heft 9 4.8.2017 Heft 10 1.9.2017 Heft 11 6.10.2017 Heft 12 3.11.2017 Heft 1 1.12.2018

In AUTO BILD KLASSIK sind alte Autos traditionell mehr als nur Fortbewegungsmittel. Bei uns sind sie ganz im Sinne des Jaguar-Gründers Sir William Lyons "der von Menschen erschaffene Gegenstand, der etwas Lebendigem am nächsten kommt". In dieser Tradition spürt die aktuelle Ausgabe auf feinsinnige Weise den Charakteren von Autos nach. Für die Titelgeschichte der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 9/2017 haben wir sechs mobile Legenden ausgesucht, den Porsche 356 zum Beispiel oder den BMW 2002 tii, und jede dieser Legenden sind wir im Vergleich mit ihrem direkten Nachfolger gefahren. Diese und weitere Story's lesen Sie in der neuen AUTO BILD KLASSIK Ausgabe 9/2017.Warum junge Klassiker kaum zu restaurieren sind - und wer vielleicht helfen kann •GroßerGenerationenvergleich der Klassiker: VW Golf GTI gegen Golf II GTI, Porsche 356 gegen 912, Mercedes 280 SL Pagode gegen 280 SL ( R 107 ), Volvo 262 C gegen 780, BMW 2002 tii gegen 323i und Lancia Aurelia Spider gegen Flaminia ConvertibileDer frontangetriebene Maserati Quattroporte II und sein Technikspender Citroën •Ein Plymouth kommt nach 50 Jahren unter der Erde ins Museum •Wie Klaus und Erika Därr mit Kisten voller Windeln die Welt eroberten •Wie Zakspeed aus der Königsklasse flogDie Zahl der Fans steigt •Buntes Angebot für Exoten-Freunde •Patinierte Autos und ihre Geschichte •