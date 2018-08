Audi 100 Coupé S: fast italienisch anmutende Karosserie und beschwingtes Fahrverhalten.

Nie wieder war die Formenvielfalt bei Mittelklasse-Coupés so groß wie in den 70ern. Für die Ausgabe 9/2018 hat die Redaktion fünf Klassiker getestet, um zu erfahren, was hinter der markanten Silhouette steckt. Eine andere Story handelt vom Mangel an Schrauberplätzen in der Stadt. Wirtschaftsboom und Wohnungsmangel lassen Garagenhöfe zunehmend verschwinden; Stellplätze für Klassiker werden jetzt so teuer, dass die Miete zu einem der wichtigsten Kostenfaktoren wird. Außerdem ein Porträt über die coolen Karren der Surfer – Mustangs, Bullis, Woodies. Wieviel Klischee hinter diesen Gefährten steckt, verrät eine kleine Kulturgeschichte von AUTO BILD KLASSIK. Diese und weitere Geschichten lesen Sie in der neuen Ausgabe 9/2018.