Blauer Himmel, tolles Bergpanorama und atemberaubende Strecken: An Tag 3 lenkt das Roadbook die Oldies der BKL in die Voralpen. Traumetappen zum Schluss!

Bei der Durchfahrkontrolle in Balderschwang zeigt der Himmel strahlendes Blau. ©Matthias Brügge Bei einer Oldtimerrallye wie der BKL trifft die Klassik überall auf die Moderne. Ob bei den Autos, denn auch am 3. Tag der Bodensee-Klassik mischt sich das Feld der 180 Blechschönheiten unter die Alltagsautos, oder bei den Menschen: Die junge Frau, die den Teilnehmern auf der Tour nach Füssen in Balderschwang ein Goodie überreicht, trägt die Tracht ihrer österreichischen Heimat– und am Bein ein Tattoo. Auf den beiden letzten Etappen der diesjährigen Rallye geht es nochmals auf 277 Kilometern durch schöne Voralpentäler, und nach den grauen, aber trockenen beiden Tagen gibt das Wetter nochmal alles: Die Cabriofahrer machen ihre Autos obenrum frei, ob Austin Healey, BMW 328 vom ZF-Werksteam. Auch das Hörmann-Damen-Duo aus Bielefeld verstaut beim Jaguar XJ-S Convertible die beiden Dachhälften im Kofferraum. "Die tolle Fahrt durch die schöne Landschaft macht die Fahrt so besonders", sagt die Jaguar-Co-Pilotin Antje Hörmann und strahlt.

Genussfahrt durchs Alpenvorland

Für die Supergeheime Wertungsprüfung bei Grän gibt's die Daten erst kurz vor Prüfungsbeginn aus der Hand von Rallye-Verbindungssmann Dirk Göbel. ©Matthias Brügge Vielseitig ist die Strecke allemal, in Obermaiselstein ist die Bergstraße noch nicht fertig, langsam rollen die Oldies über eine Schotterpiste und durch einen Tunnel. Auf dem Weg nach Bad Hindelang schnürt der SONAX-T1 am Reporterteam vorbei, eine wahre Bergziege! Für Abwechslung sorgen die Wertungsprüfungen. Sie kommen mit Ansage, dann gibt's genaue Anweisungen im Roadbook, wie am Oberjoch. Dort sind erst 40 Meter in neun Sekunden, dann eine Kreisbahn von 60 Metern in 13 Sekunden zu absolvieren. Gelegentlich überraschen Prüfungen die Teilnehmer: Bei Grän werden die Oldies über einen Parkplatz geführt, wo es heißt: Supergeheime Wertungsprüfung! Erst nach gutem Zureden rückt der Rallyemann Dirk Göbel gegenüber den Reportern die Werte raus, die er den Teilnehmer kurz vor Prüfungsstart in den Wagen reicht: 2250 Meter in 3,10 Minuten, das sind, Moment, 186 Sekunden. Oder? Jedenfalls werden einige Teilnehmer zum Ende der Strecke hektisch, andere trödeln ein wenig.

28 Autos holt der ADAC in die Rallye zurück