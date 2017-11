Boris Beckers 50. Geburtstag: Seine Autos — 20.11.2017 Die Autos der Tennis-Legende Als Wimbledonsieger trat Boris Becker hervor, heute schaut die ffentlichkeit auf Becker vor allem als Lebemann. Zum 50. Geburtstag zeigt AUTO BILD die Autos der Tennis-Ikone!

50 Jahre mit vielen Hhen und Tiefen



Boris bei seiner Spezialitt auf dem heiligen Rasen von Wimbledon: dem "Becker-Hecht".

Becker fuhr als Fahranfnger einen Porsche 959

Beckers erstes Auto war ein Mercedes 190 2.3-16V



Wie eine Zeitmaschine: "Echt krass das Leder, genau wie damals", erinnert sich Becker 2011 an seinen 190er.

m 7. Juli 1985 trat der junge Tennisspieler Boris Becker auf dem "heiligen Rasen" weltweit ins Rampenlicht: ein letzter krachender Aufschlag, ein ekstatisch-trippelnder Jubel Becker war Wimbledonsieger. Der erste deutsche, der erste ungesetzte und mit 17 Jahren der jngste aller Zeiten. Startschuss fr eine Sportlerkarriere ohnegleichen. Bis heute im Scheinwerferlicht der ffentlichkeit, beleuchtet auch von AUTO BILD. Denn "Bum-bum-Boris" liebte und liebt Autos, war 2009 bei der Rallye Hamburg Berlin Klassik (HBK) am Start und selbst 23 Jahre lang Inhaber von drei Mercedes-Autohusern. Am 22. November 2017 wird "der 17-jhrigste Leimener aller Zeiten" (Becker ber Becker) 50 Jahre alt.Ein halbes Jahrhundert, das bei den meisten anderen Menschen fr zwei Leben gereicht htten: unzhlige Hhen als Sportler (drei Einzelerfolge in Wimbledon, insgesamt 49 Turniersiege, Coach von Novak Djokovic, Chef der deutschen Tennisherren), zwei Ehen, Promi-Liebschaften, eine Tochter aus der Besenkammer (bzw. von der Treppe), Internet-Pionier fr AOL ("h, bin ich schon drin?"), Poker-Star, TV-Experte, Dschungelcamp-Gerchte. Und nicht zuletzt der finanzielle Absturz bis hin zum Insolvenzverfahren. Krzlich sagte in der " NZZ " ber seine Gegenwart: "Ich kann nicht jedes Jahr Wimbledon gewinnen, und ich kann auch nicht jedes Jahr heiraten. Aber mein Geschft ist meine Marke, und die brennt." Derzeit lebt Boris Becker in London und Zrich.Trotz aller vermeintlich dramatischen Geldnte hat Becker sich stets seine automobile Leidenschaft bewahrt . Die begann bereits, als Boris noch "unser Bobbele" war. Da fuhr er das Auto, von dem damals alle Sportfreunde trumten: einen Mercedes 190er 2.3-16V. Natrlich schwarz, tiefergelegt und mit Coup-Grill inklusive riesigem Stern im Khler. Der erste sportliche Baby-Benz. 1985 ein Mega-Hammer-Gert. "Der 190er war mein erstes Auto. Selbst ausgesucht, selbst bezahlt, den habe ich geliebt." Sagt Becker selbst. Andere Quellen berichten von einem Ford Escort XR3i Cabrio als seinem ersten Auto in jedem Fall gab es den Ford zeitweise als Sondemodell BB (fr Boris Becker). Sein Herz gehrt aber Mercedes, zusammen mit Formel-1-Weltmeister Mika Hkkinen war Becker jahrelang Markenbotschafter fr die Sternfahrer.