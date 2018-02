Bremen Classic Motorshow 2018 — 01.02.2018 Bremen zeigt heiße GT In Bremen lockt die Classic Motorshow mit der Sonderschau "Jetset für die Straße" mit zwölf atemberaubenden Gran Turismo. Gewinnen Sie zwei Karten und eine Übernachtung!

Monteverdi High Speed 375 L: eleganter Familiensportwagen der Spitzenklasse auf der BCM.

1988 verlor Brösel mit dem Red Porsche Killer das erste Duell gegen Holgis 911. 2018 kommt die Neuauflage!

Autor: Matthias Techau

In Bremen beginnt die Oldtimersaison 2018 auf der Bremen Classic Motorshow, die vom 2. bis 4. Februar 2018 in den Bremer Messehallen stattfindet; 650 Aussteller präsentieren in den Hallen der Bremer Messe. Attraktion in diesem Jahr ist die Sonderausstellung " Gran Turismo 2+2: Jetset für die Straße". Sie zeigt den Begründer der GT-Tradition mit deren erstem Exemplar, der Lancia Aurelia. Auch in Bremen: der Citroën SM, den der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew in den 1970ern als Geschenk der französischen Regierung erhielt. Eine zweite Sonderschau zeigt die Siegermotorräder der "Isle of Man TT", einem der ältesten und berühmtesten Motorradrennen der Welt - insgesamt 20 Originale werden ausgestellt. Die Hallen sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Tageskarte kostet 16 Euro.Gewinnen Sie zwei Eintrittskarten für die Bremen Classic Motorshow und eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Courtyard by Marriot Bremen. Beantworten Sie dazu per Mail die Frage: "“. Bitte schicken Sie Ihre Antwort bis zuman. Eine Jury wählt den Gewinner mit der originellsten Antwort aus und teilt ihm am gleichen Tag bis 12 Uhr mit, wo er die Karten abholen kann.Deutschlands größte Oldtimermessen liefern sich einen Wettstreit um Superlative, 2018 kommt es zum Showdown: Die Retro Classics Stuttgart und die Techno-Classica in Essen fallen auf dasselbe Wochenende (21. bis 25. März). Ein Highlight des Jahres 2018 wird sicherlich die Neuauflage des legendären Werner-Kult-Rennen von 1988. Nach dreißig Jahren trifft der Red Porsche Killer von Rötger Feldmann ("Brösel") wieder auf den Porsche 911 von Holger Henze ("Holgi"). Otto & die Freiesenjungs sorgen fürs musikalische Beiwerk (Flugplatz Hartenholm - 30.8. bis 2.9.).