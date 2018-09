D ie Hollywood-Legende Burt Reynolds ist tot. Der US-Schauspieler starb am 6. September 2018 im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Florida. Todesursache war nach Angaben seines Managers ein Herzinfarkt, Reynolds litt seit Jahren unter Herzproblemen. Der Filmheld hinterlässt einen Sohn. Verheiratet war er nicht. Burton Leon Milo Reynolds, so sein voller Name, war einer der Kino-Ikonen der 70er- und 80er-Jahre, bekannt wurde er durch die Auto-Filme "Ein ausgekochtes Schlitzohr" und "Auf dem Highway ist die Hölle los". Der passionierte Schnauzbartträger galt zudem als Frauenschwarm und Sexsymbol. AUTO BILD blickt auf seine beispiellose Karriere zurück! Oldtimer & Youngtimer AUTO BILD-Gebrauchtwagensuche ie Hollywood-Legende Burt Reynolds ist tot. Der US-Schauspieler starb am 6. September 2018 im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Florida. Todesursache war nach Angaben seines Managers ein Herzinfarkt, Reynolds litt seit Jahren unter Herzproblemen. Der Filmheld hinterlässt einen Sohn. Verheiratet war er nicht. Burton Leon Milo Reynolds, so sein voller Name, war einer der Kino-Ikonen der 70er- und 80er-Jahre, bekannt wurde er durch die Auto-Filme "Ein ausgekochtes Schlitzohr" und "Auf dem Highway ist die Hölle los". Der passionierte Schnauzbartträger galt zudem als Frauenschwarm und Sexsymbol.

Mit Autofilmen am erfolgreichsten

Als "Ein ausgekochtes Schlitzohr" fuhr Reynolds mit seinem "Bandit" 1977 einen Kassenschlager ein.

Burt Reynolds hat eine echte Vollgas-Laufbahn hingelegt! Eigentlich wollte er Profi-Footballer werden, doch eine Knieverletzung und ein Autounfall zwangen Reynolds zum Umsatteln auf die Schauspielerei. Gute Entscheidung, 1972 schaffte er mit "Beim Sterben ist jeder der Erste" den Durchbruch. Als er sich für die Cosmopolitan dann hüllenlos auf einem Bärenfell räkelte (als erster Mann nackt, sogar zum Ausklappen!) wurde er zum männlichen Sexsymbol schlechthin. Als draufgängerischer Charmeur in den Autofilmen "Ein ausgekochtes Schlitzohr" (1977) und "Auf dem Highway ist die Hölle los" (1981, über das illegale Cannonball-Straßenrennen) fuhr er sich mit seinem Pontiac Firebird Trans Am bzw. Dodge Tradesman-Krankenwagen nicht nur in die Herzen zahlloser Frauen, sondern wurde auch schnauzbärtiges Vorbild für echte Kerle.

