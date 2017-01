Chevrolet Camaro "LoganDreamRyder" (1984) — 11.01.2017 Ein Camaro wie aus dem Comic Unter dieser Karosse steckt ein Chevrolet Camaro! Jahrelang baute der Besitzer das Muscle Car von 1984 zum Comic-Auto um. Jetzt steht der schräge Ami zum Verkauf.

So ein Camaro-Cabrio der dritten Generation steckt unter der Haut des "DreamRyder".

Ein kleines Vermögen für ein individuelles Auto

Kult-Tuner George Barris hatte 1966 den Auftrag für das Batmobil bekommen.

Dieser Umbau eines Chevrolet Camaro könnte direkt aus einem Comic stammen: Der Amerikaner Bill Logan hat sich in 13 Jahren auf der Basis eines 84er Cabrios seinen ganz persönlichen Traum auf vier Rädern gebaut. Name: "LoganDreamRyder". Das fantasievolle, Comic-hafte Äußere des Wagens ist aus Fiberglas gefertigt und soll an eine lauernde Raubkatze erinnern. Das wie der Rest des Wagens in Handarbeit entstandene Dach zieren zwei Adlerköpfe mit silbernen Schwingen. Die selbst entworfene Front verleiht dem Traumwagen laut Logan ein Gesicht. Und das Hinterteil sei ein ordentliches Hinterteil, so Logan in einem Youtube-Video über den Wagen. Als Highlight seiner Kunst möchte der Amerikaner aber den Innenraum verstanden wissen. Der ist, sagen wir, nach ganz eigenem Geschmack eingerichtet.Details zur Technik des "DreamRyder" sind leider nicht bekannt, Dafür aber, dass der kreative Bastler zusätzlich zu den Karosserieteilen Pressformen gebaut hat, um Teile im Fall eines Unfalls ersetzen zu können. Sie sind wie die passenden Werkzeuge auf Wunsch im anvisierten Kaufpreis von 250.000 US-Dollar (zirka 236.000 Euro) mit drin.Verkaufen will Bill Logan den Wagen, weil schon im Vorweg klar ist dass keines seiner Kinder im Fall seines Ablebens den "DreamRyder" erben will.Ein ähnlich außergewöhnliches Auto dürfte das allererste Batmobil sein. Der seltsame Wagen des Fledermausmannes war der heimliche Star der Batman-Serie, die in den USA von 1966 bis 1968 gedreht wurde. Im Gegensatz zu den eher düsteren Filmen, die bis heute folgten, war die Serie lustig angelegt. Legendär sind nach wie vor die bunten eingeblendeten "POW!"s und "BAM!"s im Comicstil, wenn sich geprügelt wurde. Die Serie hat das ganze Genre beeinflusst und ist heute ein Stück Fernsehgeschichte. Der Autobastler George Barris, der mit Umbauten für Elvis Presley, Elton John und andere Stars zur Legende wurde, hatte 1966 den Auftrag bekommen, ein Batmobil zu schaffen. Das Auto wurde das erste von einem halben Dutzend Batmobilen und eines der bekanntesten Filmautos der Welt.