Oldtimer & Youngtimer AUTO BILD-Gebrauchtwagensuche (dpa/jb/lhp) Vor 70 Jahren wurde die Ente vorgestellt. Das fühlt sich beinahe so unglaublich an wie die einzigartige Geschichte der französischen Legende 2CV. Auf den ersten Blick sprach nämlich nicht viel dafür, dass aus dieser eigenwillig geformten Wackelkiste aus Blech so eine Auto-Ikone werden würde. Das Modell wirkte schon bei seiner Vorstellung auf dem Pariser Salon 1948 aus der Zeit gefallen: Ein amerikanischer Journalist soll gespottet haben, ob der Hersteller denn auch einen Büchsenöffner mitliefere. Der französische Dichter Boris Vian nannte den Wagen eine "fahrbare Geistesverwirrung". Allem Spott zum Trotz verkaufte sich der Citroën 2CV millionenfach – und wurde für Generationen zum Ausdruck eines Lebensgefühls. 1990 lief die letzte Ente in Portugal vom Band, eine graue Charleston-Version, doch bei Liebhabern ist der Charme der Ente ungebrochen. Sie schwärmen von der jaulenden Melodie des Boxermotors, der einmaligen Kurvenlage, dem Cabrio-Luxus des aufrollbaren Verdecks.

Spartanisches Design der Ente hatte praktische Gründe

Nur ein Scheinwerfer, die Karosserie mit Wellblech beplankt: die Vorserienvariante TPV. Citroën 2 CV Produktion: Woher die kleinen Enten kommen zur Galerie Kein anderes Auto verkörpert derart Auto-Existenzialismus wie die Ente. Dabei war das spartanische Design vor allem aus praktischen Gesichtspunkten gewählt worden. Citroën wollte in den 1930er Jahren ein Auto für den kleinen Mann vom Land, robust und billig. Der Auftrag von Firmenchef Boulanger an seinen Konstrukteur lautete angeblich: "Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet, mindestens 60 km/h schnell ist und dabei nur drei Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht." Die Federung sollte es möglich machen, mit einem Korb Hühnereier bruchfrei über ein beackertes Feld zu fahren. Außerdem soll ein günstiger Verkaufspreis wichtiger gewesen sein als das Aussehen.

Sechs Jahre Wartezeit in den 50er Jahren

Das Herz der Ente: Zwischen den Vorderrädern boxerten zwei Zylinder bis zu 30 PS zusammen. Der Siegeszug des "Deux Chevaux" – der "Zwei Pferdestärken", die jedoch nicht für die Motorkraft stehen, sondern die günstige Steuerklasse bezeichnen – begann in den 1950er Jahren. Die praktischen Vorteile und der Preis überzeugten, zum Teil gab es Wartezeiten von fünf bis sechs Jahren. In der Bundesrepublik verkörperte der 2CV wie Rotwein und Gauloises auch immer ein Stück Frankreich. Promis fuhren den Wagen ebenso wie Studenten. Hippies gingen mit dem als politisch korrekt empfundenen Wagen auf große Fahrt in ferne Länder – und sogar Roger Moore als James Bond setzte sich im Film "In Tödlicher Mission" in eine knallgelbe Ente. Über die Jahre liefen mehr als fünf Millionen 2CV vom Band, die Lieferwagenversion und weitere Varianten inklusive.

Aus 9 wurden bis zu 30 Pferdestärken