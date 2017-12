Citroën Conservatoire: Auktion 2017 — 08.12.2017 Citroën verkauft Tafelsilber In Paris bietet sich Citroën-Fans eine vielleicht einzigartige Chance: Die Franzosen verkaufen Klassiker mit wenig Kilometern, einzigartige Concept Cars und seltene Stücke aus der firmeneigenen Sammlung!

Kilometerarme Zeitmaschine: Dieser Citroën GS hat nur 921 Kilometer auf der Uhr!

Citroëns Klassiker-Sammlung, das sogenannte Conservatoire, muss umziehen. Deshalb kommen am 10. Dezember 2017 in Paris mehr als 60 Autos der firmeneigenen Sammlung unter den Hammer. Für Liebhaber ist das eine außergewöhnliche Chance. Denn in Aulnay-sous-Bois stehen zum einen phantastische Concept Cars , Klassiker mit wenigen Kilometern und seltene Stücke zum Verkauf. Laut Citroën alles Fahrzeuge, die in der Sammlung mehrfach vorhanden sind oder Ausstellungstücke, von denen sich der Hersteller trennen kann. Nicht alle Fahrzeuge sind vollständig, gerade bei Vorserienfahrzeugen oder gar Modellen dürfte die Zulassung kaum möglich sein, von Schnittmodellen ganz zu schweigen. Immerhin wurden die Schätzpreise niedrig angesetzt: Sie liegen zwischen 1000 und 20.000 Euro, online ist der Auktionskalalog einsehbar. Versteigert wird am Sonntag ab 14 Uhr. Gebote sind per Telefon oder online möglich. Am 9. Dezember öffnet das Conservatoire am Boulevard André Citroën in Aulnay-sous-Bois von 9.30 Uhr bis 17 Uhr seine Pforten, damit die Autos besichtigt werden können, Eintritt frei.