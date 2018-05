E

Beim diesjährigen "Concorso d'Eleganza" wird es besonders glamourös zugehen.

s sind die schönsten, exklusivsten Fahrzeuge der Welt, die alljährlich am Comer See zum "Concorso d'Eleganza" an der Villa d'Este zusammentreffen. In diesem Jahr (könnte das legendäre Klassikertreffen noch glamouröser werden: Das Motto lautet "Hollywood on the Lake", deswegen gibt es unter den automobilen Sahnestücken aus allen Epochen auch echte Leinwandhelden zu bestaunen.Insgesamt buhlen 51 Autos und 32 Motorräder mit oder ohne Beiwagen um die Gunst des Publikums und der international besetzten Jury. Geklärt werden muss die Frage: Wer ist der Schönste der Schönen? Im vergangenen Jahr war der Publikumsentscheid eine echte Überraschung, das kleinste und skurrilste Fahrzeug gewann die legendäre Coppa d'Oro: ein Lurani Nibbio von 1935.