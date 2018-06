B

eim Begriff Shooting Brake bekommen Autofans leuchtende Augen: Er steht für eine automobile Gattung, die den Gegensatz zwischen stilvollem, schnellem Fortbewegungsmittel und nützlichem Laster auflöst. Klar, oft geschieht das zu Lasten von Raum und Zuladung, doch das stört kaum – schließlich erwartet der Besitzer eines Zweitürers mit Kombi-Heck von seinem Fahrzeug gar nicht, dass es samstags eine Europalette aus dem Baumarkt nach Hause transportiert. Ein Shooting Brake soll heute am Jungfernstieg in Hamburg, auf der Kö in Düsseldorf oder in der Maximiliansstraße in München gut aussehen und morgen die Büchsen in den Wald oder die Golfschläger zum Klubhaus bringen. Oder stilvoll Luft transportieren.