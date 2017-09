Falsche Porsche Carrera RS 2.7 enttarnen — 08.09.2017 So erkennt man falsche Bürzelträger! Der Carrera RS wird teurer und teurer. Das machen sich Fälscher zunutze, die einfache Elfer zum falschen Bürzelträger aufmotzen. So enttarnt man sie!

Entenbürzel: Der Heckspoiler vom Carrera RS gehört mittlerweile zur Porsche-Ikonografie.

Worauf Käufer achten müssen



Die Preise für Carrera RS 2.7 gehen durch die Decke. Ein Touring kostet mehr als eine halbe Million Euro.

Fälschung aufgeflogen, Kauf rückabgewickelt



Käufer Frank Erhardt (l.) zeigt die nachträglich eingeschlagene Fahrgestellnummer.

Die rechtliche Lage Dieses Urteil ist über den Einzelfall hinaus für viele Oldtimerverkäufer wichtig, denn generell bedeutet das: Klassiker müssen exakt das darstellen, was im Vertrag steht. Hinweise auf eine erfolgte Restaurierung genügen nicht, um tief greifende Änderungen oder Manipulationen an wichtigen Nummern zu erklären. Verkäufern, die das verschweigen, drohen wie bei verschwiegenen Unfallschäden noch nach Jahren Konsequenzen. Dem abgeschlossenen Zivilprozess im Porsche-Fall könnte noch ein Strafverfahren wegen Betrugs folgen.

Technische Daten: Porsche Carrera RS 2.7 Motor: Sechszylinder, Boxer, hinten längs Hubraum: 2687 cm³ Leistung: 154 kW (210 PS) bei 6300/min Max. Drehmoment: 255 Mn bei 5100/min Antrieb: Hinterrad Getriebe: Fünfganggetriebe Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h Fahrleistungen: 0-100 km/h in 5,8 s Verbrauch: 10,8 l Neupreis (1973): 34.000 D-Mark

Autor: Matthias Techau

Die Motorsport-Legende Porsche 911 Carrera RS 2 .7 ist einer der begehrtesten Sportwagen überhaupt. Für die Ikone werden als Touring gut 510.000 Euro aufgerufen, in der noch selteneren Lightweight-Version locker bis zu 900.000 Euro. Besonders gesucht ist die leichte, reduziert ausgestattete M471-Version. Porsche hatte sie 1973 nur 200-mal gebaut. Doch Vorsicht: viele Fälschungen sind auf dem Markt! Ursprünglich wurden nur 1580 Porsche Carrera RS gebaut, doch es hat den Anschein, als wären 4500 unterwegs. Achtung, Fälschungen! Einige der originalen Fahrgestellnummern existieren offenbar mehrfach.Wer sich auf die Suche nach einem echten RS 2.7 begibt, sollte dessen speziellen Merkmale genau kennen, denn die Fälscher kennen sie auch! Sie geben sich alle Mühe, einen Serien-911 auf den RS-Look zu trimmen. Dafür sind vor allem drei optische Zutaten nötig: kultige Felgen im Fuchs-Design, der charakteristische Heckbürzel, sowie der sportive Frontspoiler. Diese Teile gibt es alle im Handel, wenn auch furchtbar teuer und auch hier sind Fälschungen im Umlauf. Den Fälschern kommt entgegen, dass die verbreiterte RS-Karosserie bis 1993 Standard für alle SC- und Carrera-Modelle war. Wie erkennt man nun einen echten RS. 2.7? Die lückenlose Historie ist schon mal ein gutes Zeichen, dazu gehören Belege von Inspektionen und die Namen der Vorbesitzer. Wichtig ist auch die Datenkarte oder Geburtsurkunde des Autos. Ihr kann man die Fahrgestellnummer, Motorisierung, Farbe etc. entnehmen. Die Echtheit der Fahrgestellnummer lässt sich durch Röntgen oder magnetoptische Resonanzverfahren verifizieren. Es gilt also: nie ein Auto ohne offizielle Porsche Expertise oder sachkundiger Beratung zu kaufen!Ein ausgefeiltes Beispiel für einen falschen RS 2.7 ist das Exemplar von Frank Erhard. Der kaufte den Wagen in gutem Glauben im April 2013 für 495.000 Euro. Klar, der Wagen war restauriert, das sah man. Alles neu, innen, außen, vom Lack bis zum Auspufftopf. Auf dem GFK-Spoiler hinten prangte schwarz der Schriftzug "Carrera RS", darüber 2.7. Erhard griff zu. Doch kurz nach dem Kauf kamen Zweifel an der Authentizität des RS auf. Ein Gutachten bestätigte: Die Karosserie stammte ziemlich sicher von einem 911 T, Teile des Fahrwerks von einem späteren 3,2-Liter. Die Fahrgestellnummer war in neu heruntergeschliffenes Blech geschlagen worden. Auch die am Armaturenträger angebrachte Produktionsnummer war manipuliert - Motor- wie Getriebenummer ebenso. Eine Klage folgte, die im Mai 2017 vor dem Landgericht Arnsberg in einen Ver­gleich mündete. Der Kauf wurde rückabgewickelt, eine Art Schaden­ersatz floss. Mit 750.000 Euro erhielt der Porsche-Käufer etwa ein Drittel mehr, als er 2013 bezahlte. Das manipulierte Auto - wahrer Wert gut 100.000 Euro - ging zurück an den Beklagte. Sollte es verkauft werden, müssen dabei für das Verfahren gefertigte Gutachten vorgelegt werden. Eine erfolgreiche Fälschung lohnt sich also nur, wenn die Schummelei nicht auffliegt. Also heißt es: Bei Carrera RS 2.7 immer genau hinschauen. Immer!