ällt der Rekord? Ein Ferrari GTO 250 Baujahr 1962 hat beste Chancen, der teuerste Ferrari und sogar das teuerste jemals versteigerte Auto der Welt zu werden. Das Modell mit der Chassisnummer 3413GT kommt am 24./25. August 2018 bei RM Sotheby's im Rahmen des Concours d'Elegance in Pebble Beach (Kalifornien) unter den Hammer. Es handelt sich um den dritten von 36 jemals gebauten Ferrari der Serie und stammt aus der Sammlung des ehemaligen Microsoft-Chefentwicklers und begeisterten Sammlers Gregory Whitten. Dieser besaß den nun angebotenen GTO 250, der noch seinen ursprünglichen Motor , Getriebe und Hinterachse besitz, seit 2000 und nahm seitdem mit ihm an diversen Oldtimer-Events sowie an vier GTO-Jubiläustouren teil.