Gedenken an Bundeskanzler Helmut Kohl — 21.06.2017 Die Staatskarossen der Bonner Republik Mit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl endete 1998 die Vorherrschaft von Mercedes-Benz im Regierungs-Fuhrpark. Ein Rückblick auf die Autos des Altkanzlers und die Karossen der Bonner Republik.

Einfahrt immer von rechts, damit Helmut Kohl stets trockenen Fußes in den Kanzlerbungalow kam.

W 140 rollt aus der Zeit



Der Deidesheimer Hof servierte dem Kanzler den geliebten Pfälzer Saumagen.

Autoren: Sebastian Renz, Maike Schade

Die Ära der Bonner Republik prägte Bundeskanzler Helmut Kohl 16 Jahre lang, von 1982 bis 1998. Mit dem Ende seiner Kanzlerschaft endete auch diese Ära, denn das Bundeskanzleramt in Berlin war schon in Bau, und sein Nachfolger Gerhard Schröder orientierte sich schnell um in Richtung auf die neue Hauptstadt. AUTO BILD erinnert an Kohl als Kanzler der Einheit mit einem Rückblick auf die prägnanten Autos der Bonner Republik. Denn als der Bundestag am 27. Oktober 1998 nach 5911 Tagen von Kohls Kanzlerschaft Schröder zum Regierungschef wählte, endete mit der Ära der provisorischen Hauptstadt auch die Zeit der Vorherrschaft von Mercedes-Benz im Regierungs-Fuhrpark.Mit dem Auszug Kohls aus dem Kanzleramt in Bonn ging auch die Zeit der S-Klasse der Baureihe W 140 zuende. Der W 140, wegen seiner voluminösen Formen auch "der Dicke" genannt, passte nicht mehr zum Zeitgeist der 90er-Jahre. Bescheidenheit und Umweltschutz waren angesagt, die große S-Klasse musste sich schon bei der Premiere auf dem Genfer Salon Maßlosigkeit vorwerfen lassen: zu schwer, zu durstig, zu selbstverliebt war der V12 des S 600, von dessen 394 PS etliche im Wandler der Vierstufenautomatik versumpfen. Schröder ließ sich lieber in einem Audi A8 oder einem VW Phaeton herumfahren. Ein Novum, hatten frühere Bundeskanzler doch samt und sonders auf Sternenkreuzer gesetzt.