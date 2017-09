Girls & Legendary US-Cars: Carlos-Kella-Kalender 2018 — 28.09.2017 US-Cars und coole Frauen Heiße Girls vor chromblitzenden US-Oldtimern, die setzt niemand so meisterlich in Szene wie der Fotograf Carlos Kella! Blick in seinen Kalender für 2018.

Die Ressourcen standen noch nicht im Fokus, als dieser wunderschöne Thunderbird vom Band lief.

31 US-Oldtimer fürs Jahr 2018



Für den 2018er Kalender war Carlos Kella zum ersten Mal auf Shooting-Reise auf Kuba.

Fotos: Carlos Kella

Als Neuwagen konnten diese US Cars noch so viel Sprit saufen, wie sie wollten, Ressourcenverbrauch spielte keine Rolle. Heute sind Ami-Schlitten der 50er-, 60er- und 70er-Jahre coole Oldtimer und glänzen mit Chrom und Eleganz. Mit solchen Autos und schönen Frauen lässt der Hamburger Fotograf Carlos Kella die Zeit der Straßenkreuzer wieder aufleben in seinem Wochenkalender "Girls & Legendary US-Cars". Darin inszeniert er jeweils ein außergewöhnliches Auto mit einer Schönen, heraus kommt ein harmonisches Werk. Die Bilder leben vom Kontrast aus glänzendem Lack und glamourös in Szene gesetzten Frauen vor eher profanem Hintergrund. Das kann ein geschlossenes Rolltor sein, oder ein Stapel Paletten im Hamburger Hafen. Für die 2018er Ausgabe war Kella erstmals auf Kuba unterwegs. Trotz des leicht voyeuristischen Blickwinkels der Kamera, ganz im Stil klassischer Pin-ups, sind die Frauen mehr als nur Fotoobjekt.Buick Roadmaster Convertible von 1953; Buick Skylark von 1970; Buick Super Convertible von 1953; Cadillac Fleetwood von 1957; Chevrolet 210 von 1954; Chevrolet Bel Air von 1954; Chevrolet Bel Air Custom Rat Rod von 1953; Chevrolet Bel Air Convertible von 1953; Chevrolet Business Coupe von 1938; Chevrolet Chevelle von 1965; Chevrolet Corvette C3 Targa von 1974; Chevrolet Delivery von 1960; Chevrolet Monte Carlo von 1973; Chrysler New Yorker von 1948; Chrysler Windsor von 1947; Dodge Charger SE von 1972; Dodge Coronet von 1955; Dodge Regent von 1959; Dodge Special Deluxe von 1948; Dodge Coronet 500 von 1969; Ford Country Sedan von 1958; Ford Model A Speedster von 1930; Ford Thunderbird von 1965; Ford Tudor von 1932; Mercury Eight von 1949; Oldsmobile 98 Convertible von 1960; Packard Convertible von 1951; Plymouth Barracuda von 1970; Pontiac LeMans von 1972; Willys Jeep von 1944.21 Models verleihen den Bildern ihre Einzigartigkeit: Alexandra Alice Engström (Team Street Sisters), Artisia Starlight, Betti Fee, Grace Glamour, Ina Gasolina, Julia Barrakuda, Lola van Dix, Leolilly, Leyla Nilofar, Mitzie Morrison, Nathalie, Paula Walks, Rina Bambina, Sally, Tronicat la Miez und Greta MaCabre aus Kroatien sowie die Kubanerinnen Ady, Ismarai, Maday, Yami & Yelo.