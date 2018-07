Goodwood FOS 2018: Traum-Klassiker

2

018 feierte das Goodwood Festival of Speed sein 25-jähriges Jubiläum. Für Oldtimer-Fans war der erste Anlaufpunkt beim Festival of Speed in Goodwood 2018 die Wiese gleich links von Lord Marchs Anwesen: Dorthin schaffen es nur erlesene Oldtimer , nur die, die Inbegriff von Stil und Luxus sind. Entsprechend exklusiv waren auch die Klassiker, die beim diesjährigen FOS gleich hinter dem Goodwood Estate ihre Reifen in den englischen Rasen drücken durften. Es waren Traum-Oldies wie ein Ferrari 365 GTB/4 "Daytona", Spezialanfertigungen von Jaguar und Sondermodelle auf Basis des legendären, kleinen Citroën 2CV, der 2018 seinen 70. Geburtstag feiert.