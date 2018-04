Die Deutschen lieben deutsche Klassiker

Zehn Dinge, die in jeden Klassiker gehören zur Galerie In der Gunst der Oldtimer-Liebhaber stehen die deutschen Marken weiter deutlich im Vordergrund. An der Spitze hat sich im Vergleich zu 2016 nichts verändert. Daimler führt, Volkswagen verteidigt Platz zwei, an dritter Stelle folgt Porsche . In der Rangliste der Marken liegen US-Cars von GM erst auf Platz sieben, darauf folgen Fiat, Alfa Romeo und Citroën.

Lieblingsoldtimer: VW Käfer und nichts anderes

Die VDA-Modellrangliste der Oldtimer 2017 wird seit vielen Jahren vom VW-Käfer angeführt: 36.258 Fahrzeuge mit H-Kennzeichen bedeuten ein Plus von rund 1600 Anmeldungen. Der Mercedes-Benz W 123 folgt mit 19.718 Fahrzeugen (2016: 18.578) mit respektvollem Abstand auf Platz zwei. Dahinter: Porsche 911 und 912 mit 15.840 zugelassenen Exemplaren (Vorjahr: 14.052). Zunehmend an Bedeutung als Oldtimer gewinnt der VW Golf. Er hat in der Rangliste im Vergleich zu 2016 gleich zwei Plätze gewonnen. Und das, obwohl nur 30 Prozent der Gölfe, die älter sind als 30 Jahre, ein H-Kennzeichen tragen. Unglücklicherweise bricht der VDA die Golf-Zahl nicht auf die Generationen 1 und 2 herunter. Auch beim BMW 3er gibt es leider keine Zahlen von E 21 und E 30, ebenso wenig beim VW-Bus oder beim Opel Kadett.

Automobiles Kulturgut soll geschützt werden