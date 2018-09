G

roßes Finale bei der Rallye Hamburg Berlin Klassik. In der Hamburger Fischauktionshalle wurden die Gewinner der elften Auflage der HBK gekürt. Moderatorin Eve Scheer zeichnete nach der Begrüßung zusammen mit dem Christian Steiger, Chefredakteur AUTO BILD Klassik, die Gewinner der Sonderklassen aus. Den Sonderpreis der Redaktion ging an die "Helden" der HBK Bernd Peters und Silke Dilsen, die in ihrem kleinen BMW 600 von 1958 auf den langen Strecken immer auf der Ideallinie unterwegs waren. Der zweite Sonderpreis der Redaktion ging an das ungewöhnlichste Auto im Starterfeld, den Ranger A 2500, Baujahr 1970, von Barbara und Thomas Mairinger. Als bestes Damenteam wurden Antje und Karla Hörmann mit ihrem Mercedes 300 SE von 1964 ausgezeichnet. Mutter und Tochter erhielten bereits bei der Bodensee Klassik 2018 den Preis in dieser Kategorie. Glückwunsch! Die Sieger der einzelnen Klassen sowie die Gesamtsieger sehen Sie in der Bildergalerie.