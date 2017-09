Jahrestag des Mauerfalls: Trabi, Wartburg und Genossen — 29.09.2017 Die bunte Autowelt der DDR 27 Jahre nach der formellen Vereinigung sind viele Autos der DDR zum Klassiker herangereift. Die DDR bietet ein reiches automobiles Erbe. Hier kommen Trabi, Wartburg und viele mehr!

Der Melkus RS 1000 war ein sensationeller Flgeltr-Renner auf Wartburg-Basis.

Der Wartburg 353 war ein in der DDR beliebtes, wenn auch schwer zu bekommendes Auto.

Luxuslimousine aus DDR-Produktion: der Sachsenring P 240, gebaut von 1956 bis 1959.

Autor: Lars Busemann

Vor 27 Jahren wurde die Teilung Deutschlands mit der Vereinigung formell beendet, der 3. Oktober erinnert als nationaler Feiertag an dieses monumentale Ereignis. Mittlerweile hat sich der Blick auf die automobile Vielfalt der in der Bundesrepublik aufgegangenen DDR verndert. Whrend in der Nachwendezeit Ost-Autos beraus unbeliebt waren, sind sie heute anerkannte Klassiker. Trabi und Wartburg genieen nicht nur Kultstatus, einige Autos sind richtig teuer geworden wie das Wartburg 311 Coup. Der Blick zurck macht klar: Die DDR hatte eine bunte und reiche Vielfalt an Autos zu bieten!Auf deutschen Straen noch zu finden, vor allem in den neuen Bundeslndern, sind Trabant und Wartburg. Der Trabi wurde geliebt, gehasst, gepflegt, oft komplett erneuert, renoviert, geflickt und nach der Wende leider zigtausendfach weggeworfen. Den robusten Zweitakter (kurz vor der Wende sogar mit VW-Viertakter aus dem Polo!) kennt heute noch jedes Kind. Auch der Wartburg fhrt im kollektiven Bewusstsein weiter. Doch viele andere Autos der DDR gerieten in Vergessenheit. IFA? Robur? Saporoshez? Fr die meisten Wessis bhmische Drfer. Dabei umfasste die Autowelt der DDR viel mehr als Trabi und Wartburg: In den 50er-Jahren wurden in der DDR noch dicke BMW- und EMW-Schlitten gebaut, IFA F8 und F9, der Trabant-Vorlufer AWZ P70 und der wunderschne Wartburg 311 . Auch seidenweich suselnde Sechszylinder hatte die DDR zu bieten. Bevor die ersten Trabis 1957 aus den ehemaligen Horch -Werken in Zwickau rollten, entstand dort eine moderne Reprsentationslimousine, die sich hinter Mercedes oder BMW nicht zu verstecken brauchte: der Sachsenring P 240.Der 80 PS starke P 240 war technisch wie optisch auf der Hhe der Zeit. Doch das sowjetische Bruderland wollte keinen DDR-Luxuswagen: Die knappen Ressourcen sollten fr den Bau von volksnheren Vehikeln genutzt werden. Und auerdem brachten die Sowjets selbst Limousinen fr den gehobenen Geschmack in die DDR: GAZ M 21 und der Nachfolger GAZ M 24, beide bekannt als Wolga. Zu den Privilegierten, die einen Wolga fahren durften, zhlte die Volkspolizei und die Polit-Elite. Doch auch fr Otto Normal-DDR-Brger gab es eine Chance, in einem Wolga mitzufahren im