Klassiker: Spektakuläre Versteigerungen — 27.01.2017 Jaguars millionenschweres Leichtgewicht Der Jaguar E-Type Lightweight verspricht geringes Gewicht, eine Handvoll Exemplare und einen enormen Preis. Jetzt ist einer der wenigen Renner unter den Hammer gekommen. AUTO BILD hat den Preis!

Lediglich zwölf Exemplare existieren vom originalen E-Type Lightweight.

Der ultimative M3 für die Strecke



So einen nackten Motorraum sieht man selten. Bis auf den Motor ist alles rausgeflogen.

Ein Ford der Extreme



Weltweit exisiteren nur 500 Exemplare des Cosworth RS500.

BMW verliert Duell der Evo-Helden



Der vielleicht radikalste Benz der 80er? Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

Vierzylinder-Power der Extreme

In den USA ist einer der superseltenen E-Type Lightweight an einen superreichen Käufer gegangen! Ein unbekannter Telefonbieter überwies dem Auktionshaus Bonhams 7,3 Millionen Dollar (6,8 Millionen Euro) für den britischen Alu-Renner von 1963. Damit ist der klassische Racer gleichzeitig der teuerste E-Type aller Zeiten. Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass ein Lightweight in den USA versteigert wurde. Nur selten kommt einer der elf aus einer Serie von einst zwölf Lightweights auf den Markt. Trotz zahlreicher Renneinsätze und einem Titel bei der australischen GT-Meisterschaft 1963 hat der Wagen nur knapp 6500 Kilometer auf der Uhr. Dazu kommen lediglich drei Vorbesitzer, die den Wagen mit viel Liebe pflegten. Laut Bonhams ist der Wagen mit der Seriennummer S850667 der besterhaltene Lightweight. Da der Renn-E-Type so begehrt ist, hat Jaguar 2015 die ursprünglich auf 18 Exemplare angelegte Serie mit sechs Nachzüglern vervollständigt. Sie wurden nach Originalplänen mit Seriennummern von 1963 gebaut, und an ausgewählte Kunden für über eine Million Euro verkauft.Extrem, extremer, E30 M3. Im Zuge der "DueMila"-Auktion von Sotheby's fand ein ganz spezieller BMW E30 M3 eine neue Bleibe. Der Wagen aus dem Jahr 1987 könnte nackter nicht sein. Er hat keinen Sitz, keine Außenspiegel, keine Innenraumverkleidung, keine Seitenverkleidung, keine Scheibenwischer , kein Radio, keinen vernünftigen Schaltknauf, keine Teppiche und keine Rückleuchten. Was er aber hat, sind ein Lenkrad, vier Reifen , einen Käfig und einen fantastischen 2,4-Liter-Vierzylinder mit 195 PS. Aufgrund der drastischen Gewichtsreduzierung muss der Vierzylinder wahrscheinlich nur noch knapp 800 Kilo bewegen. Zum Vergleich: Ein Serien-E30 M3 wiegt 1360 Kilo, die DTM-Variante 1040 Kilo. Das bedeutet Fahrspaß auf allerhöchstem Level. Wer jetzt von einem Preis jenseits der 100.000 Euro ausgeht, der irrt. Der nackte M3 wurde für schlappe 33.600 Euro versteigert. Letzlich bleibt die Frage, ob der neue Besitzer den M3 als ultimatives Track-Tool behält oder Teile ranschafft und ihn in den Serienzustand zurückversetzt. Beides bedeutet enormen Fahrspaß!Am 3. Dezember 2016 hieß es Scheckbuch raus für alle Ford-Fans, denn ein Ford Sierra Cosworth RS500 war auf der Suche nach einem neuen Eigentümer. Das Auktionshaus Classic Car Auctions rechnete mit Geboten für den seltenen RS500 von bis zu 87.000 Dollar (ca. 82.000 Euro). Der Zuschlag fiel bei 89.353 Euro. Ein Schnapper für den auf 500 Stück limitierten Kurvenräuber mit knapp 20.000 Kilometern auf der Uhr. Das angebotene Fahrzeug wurde 1987 in England zugelassen, bevor es 1995 in einer klimatisierten Garage in den USA landete. Der Eigentümer in den USA meldete den Wagen nie an, daher musste der RS500 weit über das Jahr 2000 hinaus ein Leben hinter dem Garagentor fristen. Letztendlich kehrte der Ford mit Walfischfluke am Heck zurück nach England und wird nun nach einer leichten Restaurierung versteigert. Kleiner Bonus: Der rechtsgelenkte RS500 weist eine absolut lückenlose Historie auf und verfügt über alle Handbücher sowie eine Auflistung aller Arbeiten, die bei der Restaurierung durchgeführt worden sind.Das Duell der Evo-Helden ist entschieden: Mercedes triumphiert! BMW M3 Sport Evolution und Mercedes-Benz 190 E Evo II lieferten sich bei Silverstone Auctions kein Duell auf Augenhöhe. Denn das Auktionshaus konnte am 12. November 2016 nur den Mercedes versteigern. Beide Fahrzeuge sollten je mehr als 100.000 Pfund einbringen (124.000 Euro). Der 190 E Evo II war einem Bieter 124.375 Pfund (144.300 Euro) wert. Der BMW hingegen fand kein neues Zuhause. Er steht jetzt für 109.250 Pfund (126.752 Euro) zum Sofortkauf bereit. Vom BMW wurden nur 600 Exemplare gefertigt, vom Evo II nur 502Der Sport Evolution rasiert selbst die moderne Vierzylinder-Konkurrenz mit seinem aufgebohrten 2,5-Liter Motor. Er mobilisiert 238 PS, schafft den Sprint auf 100 ohne Turbo in 6,5 Sekunden und schafft 248 km/h Spitze. Auch der 190 E Evo II drückt 235 PS aus 2,5-Litern Hubraum und regelt bei 250 km/h ab. Auf der Rennstrecke triumphierte einst der 16-Ventil-Mercedes.