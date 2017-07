Könige des Spritverbrauchs: Die Galerie der Spritschlucker — 20.07.2017 Die durstigsten Klassiker Es gab Zeiten, da konnten bei Autos Hubraum und Leistung gar nicht groß genug sein. Der Spritverbrauch war nicht wichtig. AUTO BILD KLASSIK wirft einen Blick auf die übelsten Trunkenbolde aller Klassen und Jahrgänge.

Der Cadillac Eldorado hat 8,2 Liter Hubraum und verbraucht 29 Liter – bei gemächlicher Fahrt.

Rohöl-Vorräte und Sparmodelle



Im Gelände verlangt der V12 des Lamborghini LM 002 nach mehr als 100 Liter auf 100 km!

Die ärgsten Spritschlucker in einer Galerie



Automobile Hierarchien lassen sich nach Hubraum und PS definieren. Vor allem aber – ganz schamlos – anhand eines ehrlichen Benzinverbrauchs. Acht Liter Normal auf 100, das stank mal nach Kadett in Kassenkonfiguration, war Arbeiterklasse und verdiente Mitleid. 20 Liter und mehr genoss dagegen höchsten Respekt. Denn eins war bis Anfang der 70er Jahre so sicher wie der Sonnenaufgang und die Tagesschau: Im fernen Nahen Osten sprudelt der schwarze Saft von selbst aus dem Boden. Vor allem jenseits des Großen Teichs war man sich in den Chefetagen der Autohersteller dieser Tatsache sehr sicher.Die Folklore der endlosen Vorräte bekam 1973 erste Dissonanzen. Ölembargo, Ölkrise, Förderstopp: Während die Rohöl-Eigner weiter im Überfluss schwelgen konnten und Lamborghini LM 002 fuhren, vermiesten böse Begriffe wie die eben genannten die heitere Zahlenlotterie an den Zapfsäulen. Womit die Autoindustrie reagierte? Mit Sparmodellen. Die kamen mit reduzierter Verdichtung und Leistung, mimten mit Normalbenzin-Verträglichkeit den Genügsamen ... und soffen nicht nur dann, wenn sie die Sporen bekamen.Daher Vorhang auf für AUTO BILD KLASSIKs Galerie der Trunkenbolde aus allen Jahrgängen und Hubraumklassen, die zeigen kann, was sich in Bezug auf Ressourcenschonung besser machen lässt. Die Galerie erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch ist sie so ernsthaft gemeint, wie es das Thema verlangt. Was hier zählt, ist der Unterhaltungswert der schockierenden Verbrauchswerte pro 100 Kilometer: