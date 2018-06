Zwei Nissan Skyline und drei australische Holden bilden die Basis für dieses spektakuläre Showcar. Ein Schrauber-Pärchen aus Australien baute Frankensteins Traumauto. Am bizarren, grün-goldenen fällt die eigentümliche Front auf. Dort ragen die Heckflossen zweier Holden-Limousinen aus den frühen Sechzigern in den Wind, das Heck schließt mit einer Holden-Motorhaube ab. Vorbild für das Frankenstein-Auto war die Zeichnung in einer Oldtimerzeitschrift Die Technik inklusive Fünfliter-V8 steuerte ein entfernt mit dem Opel Omega verwandter Holden Calais bei. Die Scheinwerfer sind von Fiat, der Tankdeckel von Mazda und der Motorhaubenverschluss von einem VW Golf. Ziel der beiden Blechkünstler war es, ein noch nie da gewesenes Auto zu bauen. Der Lohn der Bemühungen: Das Auto wurde 2017 mit dem angesehenen MotorEx-Grand-Master-Preis ausgezeichnet.

Ein gänzlich anderes Benz-Umbau sorgte im Netz und in Kalifornien für Aufregung. Basis des S600 Royale ist offenbar eine 2014er Mercedes S-Klasse. Das, behauptet das Portal "Carscoops", verraten die Fahrgestellnummer und der Innenraum. Klar scheint auch: Scheinwerfer und Heckleuchten stammen von einem SLS AMG , allerdings wurden sie mit dicken Chromfassungen umrahmt – eine Hommage an die legendäre Staatskarosse Mercedes 600 (W 100) aus den 60er-Jahren. Von diesem Auto stammt wohl auch der nostalgische Kühlergrill, genau wie die fetten Chromstoßstangen und -zierleisten. Und als i-Tüpfelchen obendrauf (oder untendrunter): reichlich barocke Chromfelgen.

Retro-Look pur: das Bilenkin Vintage Coupé.

Die Form des Bilenkin Coupés erinnert am ehesten an einen Volvo P1800. Was für eine liebevolle Gestaltung! Kyrill Bilenkin, Inhaber des Restaurationsbetriebs Bilenkin Classic Cars in Moskau, hat eine Karosserie im Stil der 60er-Jahre geschaffen, deren Teile aus Carbon und GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) auf den Rohbau eines 3er-BMW der Baureihe E92 (2005 bis 2013) kommen. Das schwarze Kunststoff-Armaturenbrett des BMW ersetzt Bilenkin durch eine Wurzelholztafel, die perlmutthinterlegte Instrumente mit golden glänzenden Zeigern einfasst. Sitze und Verkleidungen zeigen klassisches Paisley-Muster der italienischen Edelmanufaktur Etro. Besonderer Hingucker sind die geätzten und gravierten Kristallteile auf Schaltknauf und Türgriffen. Ein echter Star auf der Dubai Motor Show 2015. Die Wahl der Messe zeigt, wo die Russen ihre Kundschaft sehen. Das schwarze Coupé verkaufte sich schnell, dazu kommen weitere Bestellungen.