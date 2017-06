Mazda Cosmo: Projekt zu 50 Jahren Kreiskolbenmotor — 15.06.2017 Det strippt den maroden Cosmo Nach dem Fund des Cosmo hat Det Müller das marode Juwel gestrippt. Zutage kam die rostige Wahrheit. Cyndie Allemanns und Dets Restaurierung eines seltenen Mazda Cosmo geht weiter. Mit Video!

In der Garage der Familie Frey stand das Restaurationsobjekt: ein Mazda Cosmo 100 Sport S.

Cosmo aus der Sammlung der Familie Frey



Video: Mazda Museum (2017) Aus Leidenschaft zum Automobil Zur Videoseite

Der Cosmo Sport 110 S, den Cyndie Allemann und Det Müller für Mazda restaurieren, soll bei der Hamburg-Berlin-Klassik 2017 (24. bis 26. August) mitfahren, die von AUTO BILD KLASSIK präsentiert wird. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das mussten die Moderatoren beim Auseinanderbauen des seltenen Japaners, dem sogenannten Strippen, feststellen. Denn die Karosserie ist in einem schlimmen Zustand. Genauso gravierend: Ersatzteile sind Mangelware. Da geriet selbst der Altauto-Experte Det Müller kurz ins Schwitzen. Hier gibt's Folge zwei der Youtube-Serie:Vor 50 Jahren stellte Mazda mit dem Cosmo 100 Sport S sein erstes Auto mit Wankelmotor vor. Unter der Haube des zweisitzigen Sportcoupés steckt ein rund einen Liter großer Zweischeiben-Wankelmotor mit 110 PS. Das Exemplar, das Cyndie und Det restaurieren, stammt aus der Sammlung der Familie Frey, die kürzlich das "Mazda Classic - Automobil Museum Frey" in Augsburg eröffnet hat. Cyndie und Det werden bei ihrer Mission von Experten unterstützt und informieren regelmäßig per Video über den Stand der Restaurierung. Hier gibt es alle Folgen!