Mercedes 450 SEL 6.9 von Spaniens Ex-König Juan Carlos — 13.09.2017 Fahren wie der König von Spanien In Spanien wurde eine ganz besondere S-Klasse verkauft. Dieser Mercedes 450 SEL 6.9 stammt aus dem Besitz von Ex-König Juan Carlos und dessen Frau Sophia.

Der zwischenzeitliche Besitzer des königlichen Mercedes hat den originalen Zustand erhalten.

Ein derartiger Anblick löst bei 116er-Jüngern Glücksgefühle aus: Jede Menge Knöpfe signalisieren jede Menge Sonderausstattung.

Spitzenstellung auch bei Ersatzteilkosten



Kein anderer Nachkriegs-Mercedes hatte mehr Hubraum. Im 6.9er war alles an Technik an Bord, was in den 70ern machbar war.

Technische Daten Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 Motor V8, vorn längs Ventile pro Zylinder/Anzahl Nockenwellen 2/2 Gemischaufbereitung Bosch K-Jetronic Hubraum 6834 ccm kW/PS bei U/min 210/286 bei 4250 Nenndrehmoment bei U/min 560 bei 3000 Antrieb Hinterradantrieb Getriebe Dreistufenautomatik Bereifung 215/70 VR 14 Länge/Breite/Höhe in mm 5060/1870/1410 Verbrauch 22 Liter Super/100 km Leergewicht 1985 kg Spitze 230 km/h 0-100 km/h 8 s Tankinhalt 96 Liter Neupreis (1975) 69.930 D-Mark

Staatskarossen und königliche Kaleschen sind für Otto Normalfahrer meist unerfüllbare Träume. Doch diese hier war gar nicht mal so teuer! Der tiefblaue Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 ( W 116 ) stammt aus dem Fuhrpark vom ehemaligen spanischen König Juan Carlos und wurde kürzlich in Spanien für nicht ganz 40.000 Euro versteigert. Der Promi-Aufschlag fällt gar nicht mal so hoch aus, denn der Wert in Zustand 2 beträgt laut Classic Data ganze 29.000 Euro. In den späten Siebzigern diente die voll gepanzerte Limousine Juan Carlos und seiner Frau Sophia als offizielle Staatskarosse . 160.000 Kilometer hat sie in den vergangenen 40 Jahren gesammelt. Den Großteil davon verbrachte der Sechs-Neun in der Sammlung eines privaten Sammlers, der laut Auktionsplattform catawiki den originalen Zustand inklusive Hupen und Standarten konservierte. Aber Achtung: der neue Besitzer muss viel Geld für die Wartung des aufwendigen Autos zurücklegen.Schließlich ist der 450 SEL 6.9 in Sachen Hub­raum das Maximum der Mercedes S-Klasse . Die monumentale Krönung der W-116-Baureihe symbolisiert nicht so sehr wie Macht­: "Das beste Auto der Welt" wurde der damals dickste Benz seinem Debüt 1975 genannt, kei­ner traute sich, zu widersprechen. Kein anderer Nachkriegs-Mercedes hatte mehr Hubraum. Konsequent versenkten die Mercedes-Ingenieure im Technologieträger der Marke alles, was damals neu, denk­bar und möglich war. Das macht ihn heute zur Versuchung mit verborgenem Risiko. Denn heute ist ein 450 SEL 6.9 in schlechtem Zustand ein Fass ohne Bo­den! Da kann man ewig Geld reinstecken. Und wehe es fehlen spezielle Ausstattungs- und Zierteile. Oder es ist was am Motor . Ein mangelhaftes Triebwerk ist der Super-GAU. Um die 20.000 Euro kann eine Motor-Revision beim Profi kosten. Es droht das finanzielle Verderben!Beispiel gefällig? Eine neue Wasserpumpe. Die kostet 1000 Euro, im Austausch, wohlgemerkt. Dann wären da noch die komplexe Hydropneumatik, die teuren M-100-Motorteile, der Benzinverbrauch von rund 20 Litern, die übliche Rostgefahr der verwinkelt konstruierten W-116-Baureihe, schnell verschleißende Bremsen und 14-Zoll-Reifen zum Stück­preis von mehreren hundert Euro. Die Alternative: Mercedes W 116 als 350 oder 450 SEL. Doch aus königlichem Besitz wie der schöne 6.9 von Juan Carlos stammen die eben nicht.