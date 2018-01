Mercedes 500 E von "Mister Bean" Rowan Atkinson — 31.01.2018 Mega-Mercedes 500 E unterm Hammer Der Mercedes 500 E ist die exklusive Ausnahme der W 124-Baureihe. In Großbritannien wird einer versteigert – aus dem Besitz von "Mister Bean"!

Blick in den Innenraum: Der Mercedes ist ein Linkslenker und hat Stoff- statt Ledersitze.

Bei Porsche konstruiert und gebaut



Ein 500 E ist der beste Porsche, der je einen Stern trug. Die Fahrleistungen beeindrucken noch heute. ©R. Rätzke

Der 500 SL stellte den Motor: 326 PS leistet der moderne, hoch drehende Vierventil-V8. ©R. Rätzke

Fahrzeugdaten Mercedes 500 E Motor V8, vorn längs Ventile/Nockenwellen 32/2 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 4973 ccm Bohrung x Hub 96,5 x 85,0 mm kW (PS) bei U/min 235 (320)/5600 Nm bei U/min 470/3900 Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Getriebe Vierstufenautomatik Antrieb Hinterrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/55 R 16 Y Verbrauch (Werksangabe) 13,0 l Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Super zulässiges Gesamtgewicht 2160 kg Vorbeifahrgeräusch 74 dB (A) Abgas CO2 (nach Werksverbrauch) 308 g/km Messwerte Beschleunigung 0–50/0–80 km/h 2,7/4,9 s 0-100 km/h 6,3 s Zwischenspurt 60–100 3,1 s Bremsweg aus 100 km/h 39,2 m Leergewicht/Zuladung 1780/380 kg Wendekreis 11,7 m Innengeräusch bei 50/100 km/h 57/64 dB (A) Testverbrauch - Co2 16,3 l - 386 g/km Reichweite 550 km Kosten Steuern pro Jahr 368 Euro Versicherung (HPF/100 Prozent) 962 Euro Werkstattintervalle 10.000 km Kosten Ölwechsel/Inspektion 350/495 Euro Zeitwert (Zustand 2, Stand 2018) 28.100 Euro Zeitwert (Zustand 3, Stand 2018) 16.400 Euro

Autor: Jan-Henrik Muche Fazit Der 500 E ist der beste Porsche, der je einen Stern trug. Die Fahrleistungen beeindrucken noch heute, die Kombination aus viel Platz für vier Personen und geschmackvollem Luxus-Ambiente bieten Genuss. Ein W 124 umweht vom Porsche-Mythos!



Fotos: R. Rätzke

Einen Mercedes mit Porsche-Genen bietet Silverstone Auctions am 24. Februar 2018 zum Verkauf an. Der silberne 500 E der Baureihe W 124 von 1993 hat gerade einmal 80.500 Kilometer auf der Uhr. Trotz seiner Zulassung im Vereinigten Königreich handelt es sich um einen Linkslenker. Das besondere Auto gehörte seit 2015 der Comedy-Legende Rowan Atkinson alias "Mr. Bean", und war damals das beste Auto des Typs, das er finden konnte. Der Wagen wird vom Auktionshaus als außergewöhnlich gut gepflegt beschrieben, die Service-Historie ist komplett belegt. Innen besticht der Wagen zwar nur mit Stoffsitzen, aber auch mit Walnussholz und einem Lederlenkrad.Die Entwicklung und Fertigung des 500 E übernahm damals Porsche , der Sportwagenbauer war Ende der 80er nicht ausgelastet, ihm kam der Auftrag aus Sindelfingen zugute. Mit allerlei konstruktiven Kniffen schuhlöffelten die Ingenieure in Weissach den 326-PS-V8 und das Fahrwerk des 500 SL ins Blech der Mittelklasse. Alle Teile, die vm üblichen W 124 abweichen, wie Vorderbau, Kotflügel, Stirnwand, werden bei Porsche montiert, im Zuffenhausener "Rössle-Bau", wo zuvor der legendäre Porsche 959 entstanden war. Die Lackierung findet wieder in Sindelfingen statt, Endmontage, einschließlich V8 , wieder in Zuffenhausen. Ausgeliefert wurde der 500 E aber via Sindelfingen über die Mercedes-Handelshäuser. Der Preis passte zum Aufwand. 1992 kostete ein 500 E mit 138.396 Mark rund 90.000 mehr als ein 200 E. Nur 500 SL, 560 SEC und S 600 waren teurer, doch ihnen hat der 500 E den Mythos des schwäbischen Muscle Car voraus. Ruhig, aber gewaltig wirft der Leichtmetall-Achtzylinder vom Typ M 119 den über 1,7 Tonnen schweren 500 E nach vorn. Die Beschleunigung von null auf 100 in 6,3 Sekunden vollzieht sich in kathedralenhafter Stille, die Spitze von 250 km/h ist der Vernunft und einer kurzen Übersetzung geschuldet.Dass der Mercedes 500 E im direkten Vergleich sogar den Porsche 928 alt wirken ließ, dürfte seine Entwickler mit Stolz erfüllt haben. Erst eine längere Tour macht das Können der Porsche-Techniker ganz und gar erlebbar: So perfekt austariert wie der 500 E fährt kein anderer 124. Direkt und präzise lenkt der 500er ein, liegt straff und gut kontrollierbar in engen wie schnellen Kurven, beherrscht Stadt und Autobahn ohne Komfort-Defizite. Das ist großer Sport statt kleiner Sportline. Leistungswillen und Sportwagen-Appeal spiegeln die Porsche-Seite des 500 E, die Nüchternheit im Detail ist jedoch typisch Mercedes. Einzelsitze und Sonnenrollo im Fond, Klimaanlage , elektrische Sitze, Tempomat und Becker Mexico 2000 sind serienmäßig, Schiebedach, Sitzheizung oder Leder wollten extra bezahlt werden. Kaum ein 500 E kostete weniger als 150.000 Mark, nur 10.479 Stück wurden gebaut.