Mille Miglia 2017 Vorschau — 28.04.2017 So schön wird die Mille Miglia Mitte Mai 2017 findet auf den Straßen zwischen Rom und Brescia die legendäre "Mille Miglia" statt. Vorschau auf das Programm der berühmten Klassiker-Rallye!

Programm der Mille Miglia 2017



Festival der Klassiker: Italiens "Mille Miglia" ist ein Anziehungspunkt für Oldtimer-Liebhaber aus aller Welt. 440 Teams gehen dieses Jahr an den Start. Und feiern das 90-jährige Jubiläum.

Zugelassene Fahrzeuge



Volksnaher Spaß am Straßenrand: Die Zuschauer bekommen genug Gelegenheiten, die Klassiker zu bestaunen. Hier ein Mercedes-Benz 300 SL.

Fahrzeuge

ie Mille Miglia verwandelt von 18. bis 21. Mai 2017 die Straßen zwischen Brescia und Rom wieder in das weltweit größte rollende Automuseum. 440 herrliche, historische Renn- und Sportwagen von 82 verschiedenen Autobauern aus fünf Kontinenten, die sich in vier Tagesetappen auf die legendäre "1000 Meilen"-Tour begeben, werden dann gewiss wie jedes Jahr hunderttausende Zuschauer an die Straßen locken.1927 startete die Königin die Tourenwagenrennen zum ersten Mal, in diesem Jahr wird das 90. Jubiläum gefeiert – und der 40. Jahrestag der Wiederaufnahme: 1977, zwanzig Jahre nachdem ein schwerer Unfall des Ferrari-Piloten Alfonso de Portago der Mille Miglia vorerst ein Ende setzte, erlebte der Rennklassiker seine Renaissance. Zum runden Geburtstag haben sich die Verantwortlichen ein paar Neuerungen ausgedacht: Die Anzahl der Zeitprüfungen steigt um 18 auf 112. Besonders spannend dürften wohl die ebenfalls neuen "Showcase"-Prüfungen werden, die an historischen Stätten in Verona, Castelfranco Veneto, Ferrara, Pistoia, Busseto sowie Canneto sull’Oglio abgehalten werden. Was genau geplant ist, verraten die Veranstalter nicht. Insgesamt müssen die Teams bei 130 Prüfungen ihr Können beweisen, die letzte und vermutlich entscheidende für die Platzierung findet auf den Start- und Landebahnen des 6. Tornado-Geschwaders am Militärflugplatz Ghedi bei Brescia statt.Startberechtigt bei der Mille Miglia sind ausschließlich, deren Modellreihe im Zeitraum 1927 - 1957 gebaut wurde und deren Typ mindestens einmal an der Mille Miglia teilgenommen hat. Alfa Romeo bringt auch in diesem Jahr mit 46 Fahrzeugen wieder die größte Abordnung an den Start. Fiat bringt 36 Klassiker mit, Lancia und Mercedes-Benz jeweils 35. Außerdem dabei: 23 Bugatti , 21 Jaguar und Porsche , 15 Ferrari, 14 Aston Martin , 13 O. M ., zwölf BMW und elf Maserati . Traditionsbewusst haben die Organisatoren einen Kurs im Uhrzeigersinn gewählt: Am 18. Mai geht es vom Start in Brescia über Sirmione und Verona zunächst nach Westen, am Gardasee vorbei bis nach Padua. Die Etappe des 19. Mai führt dann südlich durch San Marino und das Landesinnere Italiens nach Rom. In der Hauptstadt startet das Feld am 20. Mai auf die dritte Etappe, in Richtung Norden nach Parma. Die vierte und letzte Etappe erreicht am 21. Mai wieder Brescia. Weitere Informationen: www.millemiglia.it