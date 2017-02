Oldies bis 20.000 Euro auf der Bremen Classic Motorshow 2017 — 03.02.2017 Günstige Klassiker in Bremen Nicht für jeden Oldtimer ist ein Vermögen nötig. Auf der Bremen Classic Motorshow gibt es auch bezahlbare Klassiker. Hier kommen Oldies für unter 20.000 Euro!

Schneller Dreitürer von 1980: Ford Escort Xr3i von 1981 für 5.600 Euro.

Autoren: Christoph Richter, Matthias Brügge

Zu ebener Erde stehen auf der Bremen Classic Motorshow 2017 superteure 911er, Pagoden und Exoten wie den Buick Riviera von 1964. Wer einen günstigen Oldie ergattern will, muss ins Parkhaus! Da bieten Privatlleute bezahlbare Old- und Youngtimer an, und da wird man schon für deutlich unter 20.000 Euro fündig. Ein blitzschneller Peugeot 205 GTi von '89 war ganz schnell weg, mit schnellem Entschluss zog ein Däne aus Jütliand den weißen 180.000-Kilometer-"Hot Hatch" für schlanke 5.000 Euro an Land. Benze dominieren das Bild, doch einige stechen hervor, wie der babyblaue 220 /8 Re-Import aus Kalifornien. Ins Auge fallen auch gut gepflegte Schwedenimporte wie ein feuerwehrroter Scirocco GT oder ein Passat LS von 1980 mit Pirelli-Felgen. #bremenclassic-Tweets Traumhaft ein Mercedes 250 W 123 im Originalton Koralle aus Bad Nauheim für gut 16.000 Euro, oder der schnelle Ford Escort Xr3i von 1981 für 5.600 Euro. Ein hellgrüner Opel Monza 2.8S von 1978 sucht einen Käufer für unter 10.000 Euro! Eines der heißesten, noch bezahlbaren Gefährte ist der bei Porsche gebaute Mercedes 500 E (W124) von 1992. Sein Preis: 27.900 Euro!