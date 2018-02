Oldies bis 20.000 Euro auf der Bremen Classic Motorshow 2018 — 02.02.2018 Traumwagen für kleines Geld Auf der Bremen Classic Motorshow stehen auch bezahlbare Klassiker. AUTO BILD KLASSIK hat sie gesammelt. Hier kommen Oldies für weniger als 20.000 Euro!

Die Klassiker-Saison 2018 beginnt im Parkhaus



Der Golf 2 startet gerade in die Klassiker-Karriere. Dieser ’88er mit 90 PS soll 6600 Euro kosten.



Rundgang durch das Schnäppchen-Parkhaus



Wartburg: Um die 15.000 Euro" stellt sich der Anbieter für diesen 535 Tourist mit 93 (!) Kilometern vor.

Autor: Martin G. Puthz

ezahlbare Traumwagen auf der Bremen Classic Motorshow 2018: Gibt es sie? AUTO BILD KLASSIK war vor Ort und hat sich in den Hallen, vor allem aber im Parkhaus umgesehen. Welche Angebote passen in den Preisrahmen von 20.000 Euro?Die Klassiker-Saison beginnt, wie stets, im zugigen Parkhaus auf dem Bremer Messegelände. Altblechfans holen sich dort zum Auftakt der Bremen Classic Motorshow (noch bis Sonntag, 18 Uhr) entweder die erste schwere Erkältung des Jahres oder einen günstigen Old- oder Youngtimer für den Start ins salzfreie Frühjahr. Während in den behaglich geheizten Hallen teures Garagengold glänzt, warten hier im fahlen Neonschein auf vier Etagen rund 250 Old- und Youngtimer auf Käufer mit schmalem bis mittlerem Geldbeutel. Das Spektrum reicht vom mainstreamigen Mercedes 123 bis zum seltenen Alfa 6. Zustand und Preisniveau sind überwiegend bodenständig, manchmal heißt es auch nur norddeutsch knapp "fährt, macht und tut". Tatsache ist: Wenn es auf einer Messe irgendwo die Chance auf Schnäppchen gibt, dann hier. #bremenclassic-Tweets Neben Privatanbietern, darunter etliche aus Skandinavien, nutzen auch einige kommerzielle Händler das Parkhaus als "Zwischenlager". Ein Stellplatz hier kostet 95 Euro, Standfläche in den Hallen ist teurer. Weiterer Vorteil: Im schummrigen Halbdunkel werden Rostbläschen und Lackmängel leichter übersehen als im unbarmherzigen Hallenlicht. Um den Charakter als Schnäppchen-Börse zu wahren, denken die Veranstalter aktuell darüber nach, im kommenden Jahr ein Preislimit für die Garagen-Offerten einzuziehen - ob 15.000 oder 20.000 Euro ist aber noch nicht entschieden. Clevere Käufer drehen übrigens am Sonntagnachmittag noch mal eine Runde durch das Parkhaus. Der große Ansturm ist dann durch. Viele Anbieter – vor allem die mit weiterer Anreise – wollen ihre unverkauften Autos aber nicht wieder mit heimnehmen und zeigen sich kurz vor Messeschluss besonders verhandlungsbereit.