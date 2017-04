Oldtimer in Deutschland: GTÜ-Report — 26.04.2017 So gut sind Oldies von 1987 Autos von 1987 sind reif fürs H-Kennzeichen. Aber wie gut sind diese Oldtimer in Schuss? Hier kommen die Mängelriesen und -zwerge der Oldies bei der GTÜ-Hauptuntersuchung 2016!

Peugeot 405 fielen 2016 bei der HU überdurchschnittlich oft mit schweren Mängeln auf.

Oldtimer besser in Schuss als Youngtimer



Autor: Maike Schade

Die Autos des Jahrgangs 1987 sind dieses Jahr reif fürs steuersparende Oldtimer-Kennzeichen . Aber wie gut sind diese Autos technisch erhalten? Die Gesellschaft für Technische Überwachung ( GTÜ ) hat einige der beliebtesten, drei Jahrzehnte alten Kandidaten fürs H-Kennzeichen auf Herz und Nieren geprüft. Doch nicht alle 1987er Modelle kommen ohne größere Probleme durch den Gesundheits-Check. Ein echter Mängel-Riese ist laut GTÜ der Peugeot 405 . Vom großen Franzosen ist ein gutes Drittel (38,3 Prozent) mit schwerwiegenden Mängeln behaftet, vor allem Fahrgestell, Rahmen, Aufbau, Beleuchtung, Elektrik und Bremsen machen Probleme – und die Umweltbelastung ist auch nicht ohne. Auch beim Audi 90 sind mehr als ein Drittel (34,2 Prozent) der Wagen bei der HU mit erheblichen Mängeln unterwegs.Relativ problemfrei ist dagegen laut GTÜ das Mercedes Coupé (124C). Genau 42,4 Prozent der von GTÜ-Prüfingenieuren gecheckten Zweitür-Benze absolvierten die HU "ohne erkennbare Mängel", dicht gefolgt vom Ford Sierra mit 39,4 Prozent an mängelfreien Fahrzeugen. Den dritten Platz mit 37,6 Prozent belegt ein beständiger Japaner, der Mazda 626 Grundsätzlich sind H-Oldtimer laut der Prüfstelle meist in besserem technischen Zustand als deutlich jüngere Autos – im Durchschitt lägen die meisten älteren Autos in der GTÜ-Mängelstatistik auf dem Niveau der acht bis neun Jahre alten Pkw. Mehr als die Hälfte (53,7 Prozent) der Pkw mit H-Kennzeichen im Alter von 30 bis 40 Jahren erhalten bei der fälligen Hauptuntersuchung (HU) die neue Prüfplakette bereits im ersten Anlauf. Zum Vergleich: Bei Youngtimern, also Fahrzeugen im Alter von 20 bis 30 Jahren, fällt jedes Dritte (33,3 Prozent) bei der HU durch.