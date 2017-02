Oldtimer und Youngtimer mit neuer Technik — 20.02.2017 Lügen auf Rädern – Oldies, die keine sind Ob Chevrolet Camaro, Porsche 911 oder Audi S1 Urquattro – diese Autos sehen nach Oldtimer aus, sind aber keine. Fälschungen und Specials, Retros und Replikas - Überraschungen auf vier Rädern.

Klassische Form, moderne Technik, Luftkühlung: Singer bündelt das Wesen des Ur-Elfers in einem neuen Typ.

(restauriert von Singer Vehicle Design),

Kreationen von Mechatronik, Cheetah & Co



Ein Aston Martin DB5? Nein, ein Jaguar XKR mit Fünfliter-V8 (510 PS) in Retro-Optik!

Glossar Auslieferungszustand Konfiguration, Materialität und Erscheinung entsprechen dem Zeitpunkt der Auslieferung. Originalzustand Konfiguration, Materialität und Erscheinung stammen aus der normalen Gebrauchszeit eines Fahrzeugs. Identität Jedes Bauteil ist historisch einmalig. Bei Fahrzeugen bezeugt die Chassisnummer die Identität. Dabei gilt juristisch: Eine Identität ist nicht auf ein anderes Fahrzeug übertragbar. Fälschung Decken sich behauptete Identitäten von Fahrzeugen oder Teilen nicht mit historischen Gegebenheiten, handelt es sich um Fälschungen. Modernisierung Einbau moderner Komponenten. Je nach Intensität und Zeitpunkt kann ein Fahrzeug dadurch seinen Oldtimerstatus verlieren. Nachbau Kopie eines historischen Bauteils oder Fahrzeugs, unabhängig von der Verwendung historischer Teile. Replika Wie Nachbau, jedoch legitimiert durch den Rechte-Inhaber. Recreation, Continuation Car Ähnlich wie Nachbau oder Replika, jedoch häufig mit moderner Technik gemischt. Kein scharf umrissener, anerkannter Begriff. Special Umfangreiche Änderungen an Karosserie oder Technik, die zur Aberkennung des Oldtimerstatus führen, wenn sie nicht aus der normalen Gebrauchszeit bekannt sind. Retro-Design Design moderner Fahrzeuge, das mehr oder weniger konkrete Anleihen an Klassikern nimmt.

Autoren: Lukas Hambrecht, Martin G. Puthz, Malte Büttner, Jan-Henrik Muche, Till Schauen, Frederik E. Scherer, Knut Simon, Frank B. Meyer, Wolfgang König, Thomas Wirth, Bernhard Schmidt, Henning Hinze

An vielen Orten sitzen kluge, mit Oldtimern vertraute Menschen und ringen um Definitionen, was original, was Kulturgut, was erhaltenswert ist. Sie arbeiten mit philosophischer Gedankenschwere an Muse­umskonzepten, Auslegungen der H-Kennzeichen-Richtlinie oder der Charta von Turin. In Design-Ateliers, Entwicklungsbüros und Werkstätten stehen gleichzeitig tat­kräftige Menschen und erschaffen, was ihnen oder ihren Kunden Spaß macht: Autos mit Vintage-Style-Optik, die – je nach Wunsch – vor allem cool aussehen oder vor allem straff und schnell fahren. Die wenigsten dieser Macher und ihrer Kunden scheren sich um die Originalität dieser Fahrzeuge. Ob Porsche 911 Chevrolet Camaro (mit alter Optik, aber neuer Technik) oder Audi S1 Replik (als Nachbau des Audi Sport Urquattro): Alle diese Fahrzeuge sind neu und doch zugleich alt.Wer Originale vergöttert, für den sind all diese Autos sicher Teufelszeug – aber auf einer breiten Skala von verfeinerten Originalen und guten Nachbauten über Retro-Autos, die selbst Originale sind, bis hin zu schaurigen Bastelbuden und frei erfundenen Neuschöpfungen. So groß ist kein Kamm, dass sich alle darüber scheren ließen. Die Autos hier haben nur zwei Dinge gemein: Sie sind nicht, was sie scheinen, und sie sind spannend. Denn hinter jedem Wagen stecken Menschen und ihre Ideen. Mal pfiffige (weil sie die Ur-Idee des Autos zu­spitzen), mal rücksichtslose (weil echte Oldtimer ihre Teile dafür geben mussten), mal beides auf einmal, wie beim Mercedes 190 CDI mit 2,5-Liter Diesel aus der C- und E-Klasse