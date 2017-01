Oldtimerspendenaktion Lebenshilfe Gießen: Klassiker zu gewinnen — 11.01.2017 Klassiker für eine Fünf-Euro-Spende! Jetzt schnell noch Lose sichern! Wer bis 20. Januar mindestens fünf Euro an die Lebenshilfe Gießen überweist, kann einen von acht herrlichen Oldies gewinnen, vom Mercedes 500 SL bis zum 7er BMW.

Eine "Blechnase" von 1973: Diesen BMW 730 in Creme 21-Farbe gibt es dieses Jahr zu gewinnen.

So können Sie gewinnen:

Schon mit fünf Euro sind Sie dabei! Jede Spende in mindestens dieser Höhe (es dürfen auch 50 oder 500 Euro sein) nimmt an der Verlosung teil. Sie können auch zum Beispiel 50 Euro auf einmal überweisen, das entspricht zehn Losen. Mit jedem Fünf-Euro-Schritt steigt die Gewinnwahrscheinlichkeit. Ab 50 Euro erhalten Sie automatisch eine Spendenbescheinigung. Wichtig ist: Überweisen Sie Ihre Spende bis zum 20. Januar 2017 auf eines der unten genannten Konten der Lebenshilfe Gießen.

Glückliche Gewinner der letztjährigen Aktion



Mercedes 300 SL, Bj. 1985: Gründlich überarbeitetes Fahrwerk und klar geformte Leichtmetallräder.

Auch dieses Jahr verlost die Lebenshilfe Gießen wieder wertvolle Oldtimer für einen guten Zweck! Wer teilnehmen und sich die Chance auf einen der acht Klassiker – vom Mercedes SL bis zum 7er-BMW – sichern möchte, muss sich aber sputen und schnell mindestens fünf Euro auf das Konto der Einrichtung überweisen: Die Spendenaktion endet am 20. Januar 2017.Initiator der Aktion ist Reinhard Schade, ein Typ, der gerne was bewegt. Alte Autos zum Beispiel. Noch lieber aber bringt er was ins Rollen für Menschen, die es nicht so leicht haben wie viele andere. Königliche Summen hat seine Benefizkampagne in 21 Jahren eingespielt. Zuletzt wurde mit dem Erlös ein Wohnheim für Menschen mit Autismus finanziert. Diesmal soll das Geld in eine Sportstätte fließen, in der Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam trainieren können. Sie können die Aktion mit Ihrer Spende unterstützen und einen von acht Klassikern gewinnen!Lebenshilfe Gießen e.V., Sparkasse Gießen, IBAN: DE38 5135 0025 0200 6260 00, BIC: SKGIDE5FXXXIBAN: DE03 5139 0000 0002 5900 18, BIC: VBMHDE5FXXXBitte nicht vergessen: Als Verwendungszweck Namen und Adresse angeben!Am 23.2.2016 wurden die Autos der letztjährigen Spendenaktion im PS.SPEICHER in Einbeck an ihre neuen Besitzer übergeben. Der erste Preis der Verlosung war ein blauer 1985er Mercedes 300 SL aus der modellgepflegten, zweiten 107er-Generation. 1985 war das Jahr, in dem Mercedes den seit 1971 gebauten Roadster mit dem legendären Kürzel adelte: 300 SL, den Namen des sagenumwobenden Flügeltürers. Diesen trug der kleinste Roadster bis zum Produktions-Ende 1989. Udo Jürgens fuhr SL, Uschi Glas, später "Dallas"-Bobby Ewing. Und jetzt tun es ihnen Christian und Sabine Schulz gleich. Ihr zwölfjähriger Sohn überbrachte dem Ehepaar die Nachricht vom Gewinn zusammen mit seinem Zeugnis.