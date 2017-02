Oldtimertreffen und -messen: Event-Kalender — 03.02.2017 Die Klassik-Termine im Winter und Frühjahr Messe-Saison! Hier sind die interessantesten Veranstaltungen im In- und Ausland - vom Teilemarkt bis zur ersten Oldie-Messe im Jahr in Bremen.

VW T1 "Samba" auf der Bremen Classic Motorshow.

Vorkriegsautos in Paris auf der Rétromobile



Legends Winter Classic: Vier Tage - sechs Länder - 1700 Kilometer quer durch die Alpen mit dem Opel Manta B.

Die allermeisten Oldies haben das schützende Winterlager bezogen, nun ist die Zeit der Oldtimer-Messen und Teilemärkte da. Das Klassikjahr startet traditionell in Bremen mit der "Bremer Classic Motorshow" vom 3. - 5. Februar. Etwa 45.000 Besucher kommen jährlich zu dieser Messe. Höhepunkte 2017: die große Karmann-Sonderschau in Halle 5 und der Automarkt "Junge Klassiker" in Halle 6. Die Tageskarte kostet 16 Euro.Klassikfans aus ganz Europa pilgern nach Paris zur "Rétromobile". Rund 550 Aussteller präsentieren sich auf 60.000 Quadratmetern. Mehrere Sonderschauen drehen sich um Vorkriegsautos (Eintritt: 18 Euro; 8. - 12. Februar). Zur gleichen Zeit findet in Ilshofen die "MotoTechnica" statt. Ein Spezialmarkt für alles Alte, was Räder hat. An zwei Tagen können Fans nach Herzenslust staunen, stöbern und kaufen (Eintritt: 7,50 Euro). Beim "AntwerpClassic Salon" tummeln sich vom 3. - 5. März um die 350 Aussteller in vier Messehallen und locken jährlich gut 30.000 Besucher nach Belgien. Die Sonderschauen drehen sich dieses Jahr um "70 Jahre Ferrari " und "60 Jahre Fiat 500 " (Eintritt: 14 Euro).