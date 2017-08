Pebble Beach 2017: Oldtimer-Auktion — 23.08.2017 Die 300-Millionen-Dollar-Auktion Jedes Jahr liefert sich die High Society in Pebble Beach einen Bieter-Kampf der Extreme. 2017 wurden bei der Auktion ber 300 Million Dollar erlst. AUTO BILD zeigt alle Kracher!

W

Voten und F-Pace gewinnen! Wer verdient die Auto-Oscars?

Autor: Maike Schade

enn sich im August die automobile High Society versammelt, dann ist auch das groe Geld nicht weit! Zahlreiche und hoch renommierte Auktionshuser bieten in Pebble Beach ihre absoluten Kronjuwelen an, denn dort herrscht ein Bieter-Kampf der Extraklasse. Autos fr 10, 15 oder 20 Millionen Dollar sind beim Concours d'Elegance keine Seltenheit.Auch in diesem Jahr feierten vom 18 bis 19. August Autohersteller ihre schnsten Klassiker sowie extravagantesten Ausblicke in die Zukunft. Eines der Highlights: 13 zum Teil exorbitant teure und exklusive Ferrari standen in seiner Garage. Die gesamte Sammlung kam unter den Hammer.