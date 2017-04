Piëchs Autos: Von Porsche 917 bis VW L1 — 05.04.2017 Ferdinand Piëchs Auto-Meilensteine Der langjährige VW-Patriarch Ferdinand Piëch hat das Auto verändert. Ein Blick auf die bahnbrechenden Entwicklungen, die auf den Porsche-Enkel zurückgehen.

Mit Fünfzylinder und Allradantrieb fuhren Audis Gruppe-B-Biester in den 80ern in den Rallye-Olymp.

Piëch stößt Anteile an Porsche SE ab



Das letzte Projekt des VW-Vorstandchefs Piëch war der VW L 1. Dessen Verbrauch auf hundert Kilometer: ein Liter Kraftstoff.

Der langjährige VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch hat Meilensteine der deutschen Automobilgeschichte erschaffen. In seiner Zeit als Autokonstrukteur und -manager überschritt er immer wieder Grenzen und erdachte automobile Entwürfe von Grund auf neu. Fünfzylinder, Allrad im Pkw, Aerodynamik-Wunder, voll verzinkte Karosserien, Aluminium als Werkstoff im Karosseriebau und Luxus-VW, diese Konzepte sind heute alltäglich. Straßenautos mit mehr als 1000 PS machte Ferdinand Piëch genauso denkbar wie einen Wagen, der auf hundert Kilometern mit nur einem Liter Kraftstoff auskommt. Vieles, was uns heute jeden Tag im Auto begegnet, hat der Enkel von Ferdinand Porsche erfunden oder erstmals in Masse produzieren lassen.Auch den VW-Konzern in seiner heutigen Gestalt hat er maßgeblich mitgestaltet. Piëch war lange Vorstandschef von Audi und Volkswagen, 2002 rückte er an die Spitze des VW-Aufsichtsrats. Der Bruch kam 2015, nach dem VW-internen Machtkampf. Das war wenige Monate, bevor der Abgasskandal bekannt wurde . Seit dem Bruch gilt Piëch Insidern zufolge in Familie und Konzern als isoliert. Jüngst hat er hat ein milliardenschweres Aktienpaket an der VW-Dachgesellschaft Porsche SE verkauft. Der Anteil gehe an Angehörige der Familien Porsche und Piëch, teilte die Finanzholding Anfang April 2017 mit. Bisher hielt Piëch 14,7 Prozent der Holding-Anteile, die wiederum die Mehrheit der Stimmrechte an VW besitzt. Vorerst soll Piëch im Aufsichtsrat der Porsche SE bleiben. Die Funktion hat der 79-Jährige schon seit 1981 inne. Auf der Hauptversammlung der Firma Ende Mai 2017 in Stuttgart soll der dann 80-Jährige in seinem Amt bestätigt werden.Die Porsche SE ist seit 2007 eine reine Beteiligungsfirma ohne Autoproduktion, bei der die Familien Porsche und Piëch das Sagen haben. Dadurch können sie auch Volkswagen steuern. An der Spitze des Porsche-Aufsichtsrats sitzt Piëchs Cousin Wolfgang Porsche. Familienintern kam es in den vergangenen zwei Jahren zu Spannungen. Auf dem Genfer Salon 2017 sagte Wolfgang Porsche, Familie könne man sich nicht aussuchen. (Ein umfassendes Porträt des Konstrukteurs und Managers Ferdinand Piëch lesen Sie in der. Außerdem im Heft:Italienische Roadster ab 8000 Euro, die wilde Welt des Porsche 928, das Bulli-Fieber erfasst auch den VW T4 und was Opel-Fans über den Peugeot-Deal wissen müssen. Dazu: Risiko Oldtimertour. Was man beachten muss, wenn man eine Ausfahrt organisiert.