Pin-up: Zoe-Scarlett-Kalender 2018 — 09.11.2017 Weniger vom Auto, mehr von Zoe Das Pin-up-Model Zoe Scarlett stellt ihren Kalender für 2018 vor. Zu sehen gibt es wunderschöne Pin-up- und Lingerie-Motive der schönen Schweizerin.

Das Shooting für den 2018er Kalender hat in einem Hotel in Luzern stattgefunden.

Pin-ups als anerkannte Kunstform



Huch! Pin-up-Bilder haben klassischerweise einen leicht anzüglichen Touch.

Fotos: David Avolio; Buch: The Art of Pin-Up

Zoe-Scarlett-Fans und Pin-up-Liebhaber werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Europas berühmtestes Pin-up-Model hat ihren Kalender für 2018 vorgestellt: Darin enthalten sind zwölf Motive rund um Scarlett, die Fotograf David Avolio im Hotel Gütsch in Luzern abgelichtet hat. Die Leitthemen der 2018er Ausgabe sind Pin-up und Lingerie. Das bedeutet weniger Blech als im vergangenen Jahr, dafür aber mehr Fokus auf Zoe . Denn Mittelpunkt und eigentliches Highlight des Kalenders ist auch dieses Jahr die 50er-Jahre-Stimmung, die Zoe Scarlett mithilfe ihrer unnachahmlichen Aura transportiert. Der Kalender "" kann über Zoe Scarletts Homepage bezogen werden.Einst pinnten Arbeiter in den USA neckische Frauenbilder in ihre Spinde oder ließen sie auf die Rümpfe von Flugzeugen pinseln. Die Pin-ups mit ihren Püppchengesichtern, die gern Bein zeigen, regten die Phantasie an. Was heute eher niedlich anmutet, verrät viel über das Frauenbild der 40er und 50er-Jahre: Ganz naiv blicken die Girls drein, ihre Gesichter strahlen einen eher hausfraulichen Sex-Appeal aus. Doch nicht unterschätzen! Irgendwie bläst immer ein tückischer Wind den Rock hoch und sorgt für einen Huch-Effekt, einen Hingucker, der gern etwas unzüchtig ausfallen darf. Die fotorealistischen Zeichnungen sind mittlerweile als amerikanische Kunstform anerkannt. US-Grafiker Gillete "Gil" Elvgren (1914–1980) hat einige der schönsten Pin-ups geschaffen, darunter viele, die sich ums Auto drehen. Einige seiner Bilder und die seiner Kollegen Art Frahm, Bill Metcalf und Knute Munson zeigt die folgende Bildergalerie.