Porsche 917K: Auktion in Pebble Beach — 03.07.2017 Steve McQueens 917 wird versteigert Einer der Porsche 917K von Steve McQueen aus dem Kultfilm "Le Mans" kommt unter den Hammer. Experten rechnen mit einer historischen Summe!

560 PS zieht der 917K aus seinen zwölf Zylindern. ©Mathieu Heurtault

Fotos: Mathieu Heurtault

Am 18. August 2017 versteigert das Auktionshaus Gooding & Company in Pebble Beach einen der legendären Porsche 917K aus dem Kultfilm " Le Mans " mit Steve McQueen und Siegfried Rauch. Nachdem der Wagen 1970 alle Le-Mans-Tests erfolgreich absolviert hatte, wurde er an Porsche-Werksfahrer Jo Siffert verkauft. Der hat ihn im Zuge des Films an Steve McQueen vermietet, aber nie verkauft. Siffert behielt den Wagen bis zu seinem Tod 1971. Kurz darauf ging der Wagen an einen Sammler aus Frankreich und verstaubte in einer Scheune – bis zu seiner Entdeckung 2001. Abgesehen von Staub und Schmutz befand sich der Renner in hervorragendem und originalem Zustand.Nach dem Verkauf 2001 wechselte der 917 in eine private europäische Sammlung, bis er 2014 erstmals bei einer Auktion auftauchte. Zwei Wochen vor der Auktion zog Gooding & Company das Angebot jedoch zurück. Zur diesjährigen Auktion spendierte der aktuelle Eigner dem 917 eine vollständige Restauration. Das könnte sich auszahlen, denn die Experten schätzen den Erlös auf mindestens zwölf Millionen Dollar (circa 10,7 Millionen Euro). Der bisher teuerste Porsche bei einer Auktion war ein 956 – er bekam im Jahr 2015 für 10,2 Millionen Dollar (ca. neun Millionen Euro) den Zuschlag.